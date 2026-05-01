Diviとは何ですか？

Diviは、自己管理とシンプルさという2つの核心的な原則を軸とした環境に優しいブロックチェーンプロジェクトです。Diviは、自己管理型のソリューションを維持しつつブロックチェーン技術を簡素化し、ユーザーが競争力のある収益率を得られるよう努めています。多様な個々のノードからなるネットワーク上でプルーフ・オブ・ステーク合意メカニズムを採用することで、Diviは世界的な普及を目指したスケーラブルなフィンテックソリューションを提供します。

Diviの独自性は何ですか？

Diviは、特許出願中の革新的なUX重視のモバイルウォレット「DiviWallet」で際立っています。このウォレットは100％自己管理型であり、人間が読みやすいアドレス、非管理型のステーキングボルト、ロトブロック、ワンクリックでのモバイルマスターノードのデプロイ、および300種近くの暗号資産間のアプリ内スワップ機能を備えています。これらの機能により、非技術者でも非常に使いやすく、手軽に利用できるようになっています。

Diviの歴史について教えてください。

Diviは当初のホワイトペーパーで掲げた目標を達成して以来、2022年9月にアップデートされたロードマップを公開しました。このロードマップには、垂直統合型のソリューションが含まれており、企業が自己管理型ウォレットを自社のエコシステムに組み込むことが可能になります。また、強力なDeFiプロトコル、NFT流動性供給プロトコル、ビジネス向けロイヤリティフレームワークも注目されています。さらに、「LightningWorks」イニシアティブにより、インタラクティブコミック、NFT、Web 3.0ゲームにおいて$DIVIが利用されるようになり、引き続きコインの統合も進んでいきます。

Diviの今後の展望について教えてください。

Diviの未来には、垂直統合型ソリューション、DeFiプロトコル、NFT流動性供給、ロイヤリティフレームワークを含むアップデートされたロードマップの展開が予定されています。「LightningWorks」イニシアティブを通じて、インタラクティブメディアやゲームにも$DIVIが導入されます。また、引き続きコインの統合も期待されています。

Diviは何に利用できますか？

Diviは、自己管理型ウォレットソリューション、ステーキング、マスターノードのデプロイ、さまざまな暗号資産間のスワップなどに利用できます。また、そのDeFiプロトコル、NFT機能、ロイヤリティフレームワークにより、ブロックチェーン技術を業務に取り入れたい企業や個人にとっても適しています。さらに、Web 3.0活動にも活用可能です。

Diviの現在の価格はいくらですか？

Divi（DIVI）のリアルタイム価格は、¥0.163163610211360010000 JPYです。このリアルタイム評価は継続的に更新され、主要なグローバル取引所からの価格情報を集約して正確な市場レートをご確認いただけます。

Diviは市場でどのように位置づけられていますか？

Diviは現在、市場ランキング#1729に位置し、¥757548312.42987902670000の時価総額によって支えられています。このランキングは流動性の深さ、投資家の全体的な需要、および流通中のトークン供給量に影響されます。

DIVIの流通供給量はいくらですか？

DIVIの流通供給量は4642897336.011239トークンで、これは公開市場で利用可能な数量を表します。この数字は市場評価、希少性、そして長期的なインフレ動向を決定する上で重要な役割を果たします。

Diviの24時間の価格レンジはどのくらいですか？

過去24時間において、Diviは¥0.1255797824245536180000（24時間最安値）から¥0.1671499667336475060000（24時間最高値）の範囲内で取引されました。このボラティリティの幅はトレーダーが短期的な勢いと市場の予測不可能性を理解するのに役立ちます。

Diviは過去最高値と過去最低値からどれほど離れているのですか？

Diviは過去最高値である¥29.19130555096653870000に達しましたが、過去最低値（ATL）は¥0.0555526800500088550000でした。これらの歴史的ベンチマークにより、トレーダーは長期的な価格の可能性とサイクルを評価できます。

今日のDIVIの取引はどれほど活発ですか？

過去24時間の取引量は¥--で、現在の市場参加状況を反映しています。取引量が高くなるほど、投資家の関心が強まり、市場の流動性が深まる傾向があります。

Diviの最近のトレンド方向にはどのような要因が影響していますか？

過去24時間における29.91%の価格変動は、市場センチメント、取引活動、マクロ経済要因、およびSmart Contract Platform,Masternodes,Ethereum Ecosystem,Proof of Stake (PoS)に関連するエコシステム固有の最新情報によって形成されています。急激な取引量の増加もまた、急激な価格変動のきっかけとなることがあります。