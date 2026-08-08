DEXE (DEXE) 本日のテクニカル分析 DEXE 分析ページでは、AIによって生成された DEXE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で DEXE の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

DEXE (DEXE) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $2.231 -- -9.17% -92.35% -81.90%

DEXE テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる DEXE の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 16 中立 1 購入 9 移動平均 : 中立 売却 8 中立 0 購入 6 テクニカル指標 : 売却 売却 8 中立 1 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 2.2306 2.2303 R2 2.2303 2.2299 R1 2.2296 2.2297 PP 2.2293 2.2293 S1 2.2286 2.2289 S2 2.2283 2.2287 S3 2.2276 2.2283

DEXE 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -1.42M $8.32 M $9.75 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $1.45 M 3日間のアクティブ売却額 $1.46 M 7日間のアクティブ売買差額 0.07M 7日間のアクティブ購入額 $6.78 M 7日間のアクティブ売却額 $6.70 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 DEXE 資本フロー 純流入 DEXEUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.14 M 2.22 2026-08-07 -$0.43 M 2.21 2026-08-06 -$0.29 M 2.23 2026-08-05 -$0.18 M 2.26 2026-08-04 $0.10 M 2.32 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの DEXE (DEXE) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、DEXE ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 DEXE / USDT $2.231 $2.231 $2.231 +1.17% 174.03K (USDT) 取 引 DEXE / BTC $0.00003445 $0.00003445 $0.00003445 +1.53% 3.84K (USDT) 取 引