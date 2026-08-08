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DEXE (DEXE) 本日のテクニカル分析

DEXE (DEXE) 本日のテクニカル分析

DEXE 分析ページでは、AIによって生成された DEXE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で DEXE の分析内容について詳しくご覧ください。

DEXE (DEXE) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$2.231---9.17%-92.35%-81.90%
DEXE 価格について詳しく知る

DEXE テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる DEXE の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 16
中立 1
購入 9
移動平均:中立売却 8中立 0購入 6
テクニカル指標:売却売却 8中立 1購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
2.2306
2.2303
R2
2.2303
2.2299
R1
2.2296
2.2297
PP
2.2293
2.2293
S1
2.2286
2.2289
S2
2.2283
2.2287
S3
2.2276
2.2283

DEXE 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-1.42M
$8.32 M
$9.75 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$1.45 M
3日間のアクティブ売却額
$1.46 M
7日間のアクティブ売買差額
0.07M
7日間のアクティブ購入額
$6.78 M
7日間のアクティブ売却額
$6.70 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

DEXE 資本フロー

純流入DEXEUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.14 M2.22
2026-08-07-$0.43 M2.21
2026-08-06-$0.29 M2.23
2026-08-05-$0.18 M2.26
2026-08-04$0.10 M2.32

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの DEXE (DEXE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、DEXE ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
DEXE/USDT
$2.231
$2.231$2.231
+1.17%
174.03K (USDT)
DEXE/BTC
$0.00003445
$0.00003445$0.00003445
+1.53%
3.84K (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

DEXE
DEXE
USD
USD

1 DEXE = 2.231 USD

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