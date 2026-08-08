DEXE (DEXE) 本日のテクニカル分析
DEXE 分析ページでは、AIによって生成された DEXE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で DEXE の分析内容について詳しくご覧ください。
DEXE (DEXE) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$2.231
|--
|-9.17%
|-92.35%
|-81.90%
DEXE テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる DEXE の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
売却
売却 16
中立 1
購入 9
|移動平均:
|中立
|売却 8
|中立 0
|購入 6
|テクニカル指標:
|売却
|売却 8
|中立 1
|購入 3
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
2.2306
2.2303
R2
2.2303
2.2299
R1
2.2296
2.2297
PP
2.2293
2.2293
S1
2.2286
2.2289
S2
2.2283
2.2287
S3
2.2276
2.2283
DEXE 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-1.42M
$8.32 M
$9.75 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$1.45 M
3日間のアクティブ売却額
$1.46 M
7日間のアクティブ売買差額
0.07M
7日間のアクティブ購入額
$6.78 M
7日間のアクティブ売却額
$6.70 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
DEXE 資本フロー
純流入DEXEUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|-$0.14 M
|2.22
|2026-08-07
|-$0.43 M
|2.21
|2026-08-06
|-$0.29 M
|2.23
|2026-08-05
|-$0.18 M
|2.26
|2026-08-04
|$0.10 M
|2.32
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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