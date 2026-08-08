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Convex Finance (CVX) 本日のテクニカル分析

Convex Finance (CVX) 本日のテクニカル分析

Convex Finance 分析ページでは、AIによって生成された CVX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Convex Finance の分析内容について詳しくご覧ください。

Convex Finance (CVX) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.516--+19.84%+28.14%-15.36%
Convex Finance 価格について詳しく知る

Convex Finance テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Convex Finance の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 8
中立 1
購入 17
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 8中立 1購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.5133
1.5126
R2
1.5126
1.5122
R1
1.5123
1.512
PP
1.5116
1.5116
S1
1.5113
1.5112
S2
1.5106
1.511
S3
1.5103
1.5106

Convex Finance 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.11M
$1.49 M
$1.38 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.46 M
3日間のアクティブ売却額
$0.45 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.85 M
7日間のアクティブ売却額
$0.84 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Convex Finance 資本フロー

純流入CVXUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.07 M1.51
2026-08-07$0.22 M1.52
2026-08-06-$0.02 M1.52
2026-08-05$0.04 M1.41
2026-08-04$0.03 M1.35

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Convex Finance (CVX) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Convex Finance ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CVX/USDT
$1.516
$1.516$1.516
-0.06%
41.77K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

CVX
CVX
USD
USD

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