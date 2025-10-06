Cosplay Token の本日のライブ価格は 0.002009 USD です。COT から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで COT の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Cosplay Token の本日のライブ価格は 0.002009 USD です。COT から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで COT の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Cosplay Token ロゴ

Cosplay Token価格(COT)

1 COT から USD へのライブ価格：

$0.002009
$0.002009$0.002009
+0.60%1D
USD
Cosplay Token (COT) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 19:27:25 (UTC+8)

Cosplay Token (COT) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.001977
$ 0.001977$ 0.001977
24H 最安値
$ 0.002009
$ 0.002009$ 0.002009
24H 最高値

$ 0.001977
$ 0.001977$ 0.001977

$ 0.002009
$ 0.002009$ 0.002009

$ 0.20071997640034067
$ 0.20071997640034067$ 0.20071997640034067

$ 0.001063216445440777
$ 0.001063216445440777$ 0.001063216445440777

+1.20%

+0.60%

-3.65%

-3.65%

Cosplay Token (COT) のリアルタイム価格は $ 0.002009 です。過去24時間、COT は最低 $ 0.001977 から最高 $ 0.002009 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。COT の史上最高値は $ 0.20071997640034067 で、史上最安値は $ 0.001063216445440777 です。

短期的なパフォーマンスでは、COT は過去1時間で +1.20%、過去24時間で +0.60% 、過去7日間で -3.65% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Cosplay Token (COT) 市場情報

No.2303

$ 792.27K
$ 792.27K$ 792.27K

$ 3.23K
$ 3.23K$ 3.23K

$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M

394.36M
394.36M 394.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

39.43%

ETH

Cosplay Token の現在の時価総額は $ 792.27K、24時間取引高は $ 3.23K です。COT の循環供給量は 394.36M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 2.01M です。

Cosplay Token (COT) 価格履歴 USD

Cosplay Token の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ +0.00001198+0.60%
30日$ -0.000351-14.88%
60日$ -0.000128-5.99%
90日$ +0.000609+43.50%
Cosplay Token 本日の価格変動

本日 COT は、 $ +0.00001198 (+0.60%) の変動を記録しました。

Cosplay Token 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.000351 (-14.88%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Cosplay Token 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、COT は、 $ -0.000128 (-5.99%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Cosplay Token 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +0.000609 (+43.50%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Cosplay Token (COT) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Cosplay Token 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Cosplay Token ( COT ) とは何か

日本発のプロジェクトで、$COTトークンを通じて世界のコスプレコミュニティをつなぐことを目指しています。このプロジェクトは、120万人以上のユーザーを持つ「WorldCosplay」プラットフォームから進化したもので、リアルイベントとデジタルでの交流を橋渡しし、コスプレ文化のための新たな経済圏を創出しています。

Cosplay Token は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Cosplay Token への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- COT のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Cosplay Token に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Cosplay Token の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Cosplay Token 価格予測 (USD)

Cosplay Token (COT) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Cosplay Token (COT) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Cosplay Token の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Cosplay Token の価格予測 をチェック！

Cosplay Token (COT) トケノミクス

Cosplay Token (COT) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ COT トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Cosplay Token ( COT ) の購入方法

Cosplay Token の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Cosplay Token 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

COT を現地通貨に

Cosplay Token資料

Cosplay Token についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Cosplay Tokenウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Cosplay Token に関するその他の質問

Cosplay Token (COT) の本日の価値はいくらですか？
COT の USD でのライブ価格は 0.002009 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の COT から USD の価格はいくらですか？
COT から USD の現在価格は $ 0.002009 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Cosplay Token の時価総額はいくらですか？
COT の時価総額は $ 792.27K USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
COT の循環供給量はどれくらいですか？
COT の循環供給量は 394.36M USD です。
COT の史上最高値（ATH）はいくらですか？
COT は史上最高値 0.20071997640034067 USD に達しました。
COT の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
COT の史上最安値は 0.001063216445440777 USD です。
COT の取引高はいくらですか？
COT の24 時間ライブ取引高は $ 3.23K USD です。
COT は今年さらに上昇しますか？
COT は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、COT 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 19:27:25 (UTC+8)

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

COT から USD の計算機

金額

COT
COT
USD
USD

1 COT = 0.002009 USD

COT を取引

COT/USDT
$0.002009
$0.002009$0.002009
+0.60%

