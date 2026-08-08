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Compound (COMP) 本日のテクニカル分析

Compound (COMP) 本日のテクニカル分析

Compound 分析ページでは、AIによって生成された COMP の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Compound の分析内容について詳しくご覧ください。

Compound (COMP) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$16.66--+0.78%-2.35%-27.82%
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Compound テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Compound の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 2
購入 17
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 7中立 2購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
16.6566
16.6533
R2
16.6533
16.6495
R1
16.6466
16.6471
PP
16.6433
16.6433
S1
16.6366
16.6395
S2
16.6333
16.6371
S3
16.6266
16.6333

Compound 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.20M
$3.12 M
$2.92 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.19 M
3日間のアクティブ売却額
$0.19 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.02M
7日間のアクティブ購入額
$0.60 M
7日間のアクティブ売却額
$0.62 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Compound 資本フロー

純流入COMPUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.13 M16.65
2026-08-07$0.07 M16.64
2026-08-06$0.11 M16.29
2026-08-05$0.08 M16.33
2026-08-04$0.00 M16.66

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
COMP/USDT
$16.66
$16.66$16.66
+0.06%
3.80K (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

COMP
COMP
USD
USD

1 COMP = 16.66 USD

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