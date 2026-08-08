CETUS (CETUS) 本日のテクニカル分析 CETUS 分析ページでは、AIによって生成された CETUS の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で CETUS の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

CETUS (CETUS) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.01817 -- +2.82% +1.33% -46.61%

CETUS テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる CETUS の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 1 中立 15 購入 10 移動平均 : 中立 売却 1 中立 9 購入 4 テクニカル指標 : 中立 売却 0 中立 6 購入 6 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.01814 0.01814 R2 0.01814 0.01813 R1 0.01813 0.01813 PP 0.01813 0.01813 S1 0.01812 0.01812 S2 0.01812 0.01812 S3 0.01811 0.01812

CETUS 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.12M $2.33 M $2.45 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.01 M 3日間のアクティブ売却額 $0.01 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.03 M 7日間のアクティブ売却額 $0.03 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 CETUS 資本フロー 純流入 CETUSUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.03 M 0.02 2026-08-07 $0.01 M 0.02 2026-08-06 -$0.03 M 0.02 2026-08-05 $0.02 M 0.02 2026-08-04 -$0.02 M 0.02 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの CETUS (CETUS) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、CETUS ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 CETUS / USDT $0.01817 $0.01817 $0.01817 +3.06% 5.37M (USDT) 取 引 CETUS / USDC $0.01815 $0.01815 $0.01815 +2.94% 3.22M (USDT) 取 引