この分析では、AIモデルを活用して Celer Network の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の CELR 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 BOLL (20,2) 価格 > 上限バンド 上限バンドに接触または突破 「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 買われ過ぎ > 70 やや急上昇しており、短期的に一服する可能性があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

CELR_USDTは4時間足のチャート上で0.001805を推移しており、価格は中枢である0.001792の上に位置しています。現在の構造はR1レジスタンスである0.001827の下で、狭いレンジ内での上下動が続いています。ハブ体系からは、価格が中心軸から乖離していることが示されており、買いと売りの両勢力がこの水準で主導権を争っています。 移動平均線群は明確な買いシグナルを示しておらず、市場全体として単方向のトレンドが確認されない状況です。 MACDはゴールデンクロスを形成し、短期的なモメンタムが上向きに発散しています。一方、RSIは超買ゾーンに達しており、短期的に買い圧力が過剰に集中していることを示唆しています。また、速い指標と遅い指標の間で層状の動きが見られ、価格の上昇スピードとモメンタムの蓄積に乖離が生じています。 ボラティリティは低水準を維持しており、ボリンジャーバンドも収束したまま広がりを見せていません。そのため、市場は方向性を決定する前の静寂期にあると言えます。 KDJおよびStochRSIの数値は高値圏で鈍化しており、短期的な過熱感をさらに裏付けています。 近隣のレジスタンスは0.001827にあり、現行価格から約1.2%の距離に位置します。次級のレジスタンスは0.001846に設定されており、遠方の参考境界となっています。一方、下方のサポートとしてはまず中枢である0.001792が注目されます。こちらは現行価格から約0.7%の距離にあります。仮にこの水準を下回った場合、S1の0.001773が二次的な防衛ラインとなります。さらに深い流動性エリアとなるS2は0.001738に位置しています。 重要な価格帯の間隔は非常にタイトであり、わずかな変動でも損切りや利食いのトリガーとなり得るため、注意が必要です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。