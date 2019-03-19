暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
本日の Celer Network のライブ価格は 0.001801 JPY です。CELR の時価総額は 14,053,966.8166911512 JPY です。日本 のリアルタイムの CELR から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Celer Network のライブ価格は 0.001801 JPY です。CELR の時価総額は 14,053,966.8166911512 JPY です。日本 のリアルタイムの CELR から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

CELR についての詳細

CELR 価格情報

CELR とは

CELR ホワイトペーパー

CELR 公式ウェブサイト

CELR トケノミクス

CELR 価格予測

CELR 履歴

CELR 購入ガイド

CELR から法定通貨への変換

CELR 現物

CELR USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Celer Network ロゴ

Celer Network価格(CELR)

1 CELR から JPY へのライブ価格：

¥0.282757
¥0.282757¥0.282757
+0.95%1D
JPY
Celer Network (CELR) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:21:34 (UTC+8)

Celer Network 本日の価格

Celer Network (CELR) の本日のライブ価格は ¥ 0.001801 で、直近24時間で 0.95% 変動しました。現在の CELR から JPY への変換レートは、¥ 0.001801 につき CELR です。

Celer Network は現在、時価総額 ¥ 14.05M#768 位、循環供給量は 7.80B CELR です。直近24時間の CELR は、¥ 0.001752 (安値) から ¥ 0.001828 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 31.19438314700729、史上最安値は ¥ 0.15921489736207 です。

短期的なパフォーマンスでは、CELR は直近1時間で -0.06%、直近7日間で +13.69% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 52.73K に達しました。

Celer Network (CELR) 市場情報

No.768

¥ 14.05M
¥ 14.05M¥ 14.05M

¥ 52.73K
¥ 52.73K¥ 52.73K

¥ 18.01M
¥ 18.01M¥ 18.01M

7.80B
7.80B 7.80B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

78.03%

2019-03-19 00:00:00

¥ 1.0519
¥ 1.0519¥ 1.0519

ETH

Celer Network の現在の時価総額は ¥ 14.05M、24時間取引高は ¥ 52.73K です。CELR の循環供給量は 7.80B、総供給量は 10000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 18.01M です。

Celer Network 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.001752
¥ 0.001752¥ 0.001752
24H 最安値
¥ 0.001828
¥ 0.001828¥ 0.001828
24H 最高値

¥ 0.001752
¥ 0.001752¥ 0.001752

¥ 0.001828
¥ 0.001828¥ 0.001828

¥ 31.19438314700729
¥ 31.19438314700729¥ 31.19438314700729

¥ 0.15921489736207
¥ 0.15921489736207¥ 0.15921489736207

-0.06%

+0.95%

+13.69%

+13.69%

Celer Network (CELR) 価格履歴 JPY

Celer Network の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.00266091+0.95%
30日¥ -0.00001-0.56%
60日¥ -0.000378-17.35%
90日¥ -0.001233-40.64%
Celer Network 本日の価格変動

本日 CELR は、 ¥ +0.00266091 (+0.95%) の変動を記録しました。

Celer Network 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.00001 (-0.56%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Celer Network 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、CELR は、 ¥ -0.000378 (-17.35%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Celer Network 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.001233 (-40.64%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Celer Network (CELR) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Celer Network 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Celer Network の分析

この分析では、AIモデルを活用して Celer Network の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Celer Network 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の CELR 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)価格 > 上限バンド上限バンドに接触または突破「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)買われ過ぎ> 70やや急上昇しており、短期的に一服する可能性があります。
ピボットポイントピボット ≤ 価格 ≤ R1ピボット‑R1の間中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

CELR_USDTは4時間足のチャート上で0.001805を推移しており、価格は中枢である0.001792の上に位置しています。現在の構造はR1レジスタンスである0.001827の下で、狭いレンジ内での上下動が続いています。ハブ体系からは、価格が中心軸から乖離していることが示されており、買いと売りの両勢力がこの水準で主導権を争っています。 移動平均線群は明確な買いシグナルを示しておらず、市場全体として単方向のトレンドが確認されない状況です。 MACDはゴールデンクロスを形成し、短期的なモメンタムが上向きに発散しています。一方、RSIは超買ゾーンに達しており、短期的に買い圧力が過剰に集中していることを示唆しています。また、速い指標と遅い指標の間で層状の動きが見られ、価格の上昇スピードとモメンタムの蓄積に乖離が生じています。 ボラティリティは低水準を維持しており、ボリンジャーバンドも収束したまま広がりを見せていません。そのため、市場は方向性を決定する前の静寂期にあると言えます。 KDJおよびStochRSIの数値は高値圏で鈍化しており、短期的な過熱感をさらに裏付けています。 近隣のレジスタンスは0.001827にあり、現行価格から約1.2%の距離に位置します。次級のレジスタンスは0.001846に設定されており、遠方の参考境界となっています。一方、下方のサポートとしてはまず中枢である0.001792が注目されます。こちらは現行価格から約0.7%の距離にあります。仮にこの水準を下回った場合、S1の0.001773が二次的な防衛ラインとなります。さらに深い流動性エリアとなるS2は0.001738に位置しています。 重要な価格帯の間隔は非常にタイトであり、わずかな変動でも損切りや利食いのトリガーとなり得るため、注意が必要です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Celer Network の価格に影響を与える要因は何ですか？

CELRトークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. Celerのレイヤー2スケーリングソリューションおよびクロスチェーンブリッジ技術の市場採用状況
2. 仮想通貨市場全体のセンチメントとビットコインとの相関関係
3. 取引量やアクティブユーザー数を含むネットワーク利用指標
4. DeFiプロトコルやブロックチェーンプロジェクトとの提携発表
5. ステーキング、ガバナンス、ネットワーク手数料に対するトークンのユーティリティ需要
6. PolygonやArbitrumなどの他のスケーリングソリューションとの競合状況
7. DeFiおよびブロックチェーンインフラに影響を及ぼす規制動向
8. 技術的な進展およびプロトコルアップグレード
9. 主要取引所における取引量と流動性
10. アルトコインに対する投資家の一般的なリスク許容度

人はなぜ今日 Celer Network の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、取引判断、ポートフォリオの追跡、マーケットタイミング、そして投資計画のために、今日のCELRの価格を知りたいと考えています。リアルタイムの価格は、トレーダーがエントリー／エグジットポイントを特定し、ボラティリティを評価し、リスクを管理するのに役立ちます。投資家は日々の値動きをモニタリングすることでパフォーマンスを評価し、CELRポジションの買い・売り、または保有について情報に基づいた意思決定を行います。

Celer Network の価格予測

Celer Network (CELR) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の CELR の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Celer Network (CELR) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Celer Network の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Celer Network が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？CELR の 2026–2027 年の価格予測は Celer Network 価格予測 ページでご確認いただけます。

Celer Network について

Celer Network (CELR)は、決済取引だけでなく、一般的なオフチェーンスマートコントラクトの実行を可能にするために設計されたレイヤー2スケーリングプラットフォームです。これは、任意の暗号通貨のオフチェーン取引を可能にする技術であるcChannelと、証明可能な最適な価値転送ルーティングメカニズムであるcRouteを利用しています。CELRトークンは、ERC-20トークンであり、ネットワークのネイティブトークンとして使用されます。これは、Celer Network内でのサービス料とステーキングに使用されます。プラットフォームの主な目標は、既存のブロックチェーンと未来のブロックチェーンにインターネットレベルのスケールをもたらし、そのスケーラビリティと使いやすさを向上させることです。

日本 で Celer Network を購入して投資する方法

Celer Network を使用する準備はできていますか？MEXCでは、CELR の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Celer Network の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Celer Network (CELR) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Celer Network が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Celer Network (CELR) の購入ガイド

Celer Network でできること

Celer Network を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Celer Network (CELR) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Celer Network ( CELR ) とは何か

Celer Networkは、決済取引だけでなく、一般化されたオフチェーンスマートコントラクトにおいて、高速で簡単かつ安全なオフチェーン取引を可能にする、レイヤー2スケーリングプラットフォームをリードしています。オフチェーンスケーリング技術とインセンティブに沿った暗号経済学の革新により、誰もが素早く拡張性の高い分散型アプリケーションを構築、運用、利用できるようにします。

Celer Network資料

Celer Network についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Celer Networkウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Arbitrum EcosystemBinance LaunchpadBridge Governance Tokens

よくある質問： Celer Network に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 19:21:34 (UTC+8)

Celer Network (CELR) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Celer Network についてさらに詳しく知る

CELR USDT（先物取引）

CELR をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの CELR USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Celer Network (CELR) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Celer Network ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CELR/USDT
¥0.2826
¥0.2826¥0.2826
+0.95%
29.79M (USDT)

さらに多くの暗号資産を探索

MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

ホット

現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産

ビットコイン

ビットコイン

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
モネロ

モネロ

XMR
イーサリアム

イーサリアム

ETH
ソラナ

ソラナ

SOL

新規追加

最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥45.86912
¥45.86912¥45.86912

-38.74%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥205.6700
¥205.6700¥205.6700

-37.55%

JMDT

JMDT

JMDT

¥153.3105
¥153.3105¥153.3105

-29.05%

STONK

STONK

STONK

¥1.260710
¥1.260710¥1.260710

-4.85%

Squid

Squid

QUID

¥14.42987
¥14.42987¥14.42987

+1.05%

上昇率ランキング

本日の上昇暗号資産ランキング

Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

¥2.429889
¥2.429889¥2.429889

+259.34%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.085364
¥3.085364¥3.085364

+55.89%

Tutorial

Tutorial

TUT

¥8.618829
¥8.618829¥8.618829

+50.20%

Audiera

Audiera

BEAT

¥396.06076
¥396.06076¥396.06076

+26.18%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥15.24156
¥15.24156¥15.24156

+24.19%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

CELR から JPY の計算機

金額

CELR
CELR
JPY
JPY

1 CELR = 0.282757 JPY