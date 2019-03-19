Celer Network価格(CELR)
Celer Network (CELR) の本日のライブ価格は ¥ 0.001801 で、直近24時間で 0.95% 変動しました。現在の CELR から JPY への変換レートは、¥ 0.001801 につき CELR です。
Celer Network は現在、時価総額 ¥ 14.05M で #768 位、循環供給量は 7.80B CELR です。直近24時間の CELR は、¥ 0.001752 (安値) から ¥ 0.001828 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 31.19438314700729、史上最安値は ¥ 0.15921489736207 です。
短期的なパフォーマンスでは、CELR は直近1時間で -0.06%、直近7日間で +13.69% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 52.73K に達しました。
No.768
78.03%
2019-03-19 00:00:00
ETH
Celer Network の現在の時価総額は ¥ 14.05M、24時間取引高は ¥ 52.73K です。CELR の循環供給量は 7.80B、総供給量は 10000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 18.01M です。
-0.06%
+0.95%
+13.69%
+13.69%
Celer Network の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.00266091
|+0.95%
|30日
|¥ -0.00001
|-0.56%
|60日
|¥ -0.000378
|-17.35%
|90日
|¥ -0.001233
|-40.64%
本日 CELR は、 ¥ +0.00266091 (+0.95%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.00001 (-0.56%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、CELR は、 ¥ -0.000378 (-17.35%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.001233 (-40.64%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して Celer Network の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の CELR 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|StochRSI
|> 80
|買われ過ぎゾーン
|短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|BOLL (20,2)
|価格 > 上限バンド
|上限バンドに接触または突破
|「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
|RSI (14)
|買われ過ぎ
|> 70
|やや急上昇しており、短期的に一服する可能性があります。
|ピボットポイント
|ピボット ≤ 価格 ≤ R1
|ピボット‑R1の間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。
CELR_USDTは4時間足のチャート上で0.001805を推移しており、価格は中枢である0.001792の上に位置しています。現在の構造はR1レジスタンスである0.001827の下で、狭いレンジ内での上下動が続いています。ハブ体系からは、価格が中心軸から乖離していることが示されており、買いと売りの両勢力がこの水準で主導権を争っています。 移動平均線群は明確な買いシグナルを示しておらず、市場全体として単方向のトレンドが確認されない状況です。 MACDはゴールデンクロスを形成し、短期的なモメンタムが上向きに発散しています。一方、RSIは超買ゾーンに達しており、短期的に買い圧力が過剰に集中していることを示唆しています。また、速い指標と遅い指標の間で層状の動きが見られ、価格の上昇スピードとモメンタムの蓄積に乖離が生じています。 ボラティリティは低水準を維持しており、ボリンジャーバンドも収束したまま広がりを見せていません。そのため、市場は方向性を決定する前の静寂期にあると言えます。 KDJおよびStochRSIの数値は高値圏で鈍化しており、短期的な過熱感をさらに裏付けています。 近隣のレジスタンスは0.001827にあり、現行価格から約1.2%の距離に位置します。次級のレジスタンスは0.001846に設定されており、遠方の参考境界となっています。一方、下方のサポートとしてはまず中枢である0.001792が注目されます。こちらは現行価格から約0.7%の距離にあります。仮にこの水準を下回った場合、S1の0.001773が二次的な防衛ラインとなります。さらに深い流動性エリアとなるS2は0.001738に位置しています。 重要な価格帯の間隔は非常にタイトであり、わずかな変動でも損切りや利食いのトリガーとなり得るため、注意が必要です。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、Celer Network の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Celer Network (CELR)は、決済取引だけでなく、一般的なオフチェーンスマートコントラクトの実行を可能にするために設計されたレイヤー2スケーリングプラットフォームです。これは、任意の暗号通貨のオフチェーン取引を可能にする技術であるcChannelと、証明可能な最適な価値転送ルーティングメカニズムであるcRouteを利用しています。CELRトークンは、ERC-20トークンであり、ネットワークのネイティブトークンとして使用されます。これは、Celer Network内でのサービス料とステーキングに使用されます。プラットフォームの主な目標は、既存のブロックチェーンと未来のブロックチェーンにインターネットレベルのスケールをもたらし、そのスケーラビリティと使いやすさを向上させることです。
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Celer Networkは、決済取引だけでなく、一般化されたオフチェーンスマートコントラクトにおいて、高速で簡単かつ安全なオフチェーン取引を可能にする、レイヤー2スケーリングプラットフォームをリードしています。オフチェーンスケーリング技術とインセンティブに沿った暗号経済学の革新により、誰もが素早く拡張性の高い分散型アプリケーションを構築、運用、利用できるようにします。
Celer Network についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
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暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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