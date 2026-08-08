Concordium 本日の価格

Concordium (CCD) の本日のライブ価格は ¥ 0.003208 で、直近24時間で 7.94% 変動しました。現在の CCD から JPY への変換レートは、¥ 0.003208 につき CCD です。

Concordium は現在、時価総額 ¥ 40.46M で #373 位、循環供給量は 12.61B CCD です。直近24時間の CCD は、¥ 0.0031 (安値) から ¥ 0.003525 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 13.72944901282271596、史上最安値は ¥ 0.40338507525678462 です。

短期的なパフォーマンスでは、CCD は直近1時間で -1.99%、直近7日間で -2.17% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 156.43K に達しました。

Concordium (CCD) 市場情報

ランキング No.373 時価総額 ¥ 40.46M¥ 40.46M ¥ 40.46M 取引高 (24H) ¥ 156.43K¥ 156.43K ¥ 156.43K 完全希薄化後時価総額 ¥ 46.57M¥ 46.57M ¥ 46.57M 循環供給量 12.61B 12.61B 12.61B 総供給量 14,518,117,595.418181 14,518,117,595.418181 14,518,117,595.418181 パブリックブロックチェーン CCD

Concordium の現在の時価総額は ¥ 40.46M、24時間取引高は ¥ 156.43K です。CCD の循環供給量は 12.61B、総供給量は 14518117595.418181 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 46.57M です。