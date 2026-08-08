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本日の Concordium のライブ価格は 0.003208 JPY です。CCD の時価総額は 40,463,388.829128199024 JPY です。日本 のリアルタイムの CCD から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Concordium のライブ価格は 0.003208 JPY です。CCD の時価総額は 40,463,388.829128199024 JPY です。日本 のリアルタイムの CCD から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Concordium ロゴ

Concordium価格(CCD)

1 CCD から JPY へのライブ価格：

¥0.503656
¥0.503656¥0.503656
-7.94%1D
JPY
Concordium (CCD) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:19:15 (UTC+8)

Concordium 本日の価格

Concordium (CCD) の本日のライブ価格は ¥ 0.003208 で、直近24時間で 7.94% 変動しました。現在の CCD から JPY への変換レートは、¥ 0.003208 につき CCD です。

Concordium は現在、時価総額 ¥ 40.46M#373 位、循環供給量は 12.61B CCD です。直近24時間の CCD は、¥ 0.0031 (安値) から ¥ 0.003525 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 13.72944901282271596、史上最安値は ¥ 0.40338507525678462 です。

短期的なパフォーマンスでは、CCD は直近1時間で -1.99%、直近7日間で -2.17% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 156.43K に達しました。

Concordium (CCD) 市場情報

No.373

¥ 40.46M
¥ 40.46M¥ 40.46M

¥ 156.43K
¥ 156.43K¥ 156.43K

¥ 46.57M
¥ 46.57M¥ 46.57M

12.61B
12.61B 12.61B

14,518,117,595.418181
14,518,117,595.418181 14,518,117,595.418181

CCD

Concordium の現在の時価総額は ¥ 40.46M、24時間取引高は ¥ 156.43K です。CCD の循環供給量は 12.61B、総供給量は 14518117595.418181 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 46.57M です。

Concordium 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.0031
¥ 0.0031¥ 0.0031
24H 最安値
¥ 0.003525
¥ 0.003525¥ 0.003525
24H 最高値

¥ 0.0031
¥ 0.0031¥ 0.0031

¥ 0.003525
¥ 0.003525¥ 0.003525

¥ 13.72944901282271596
¥ 13.72944901282271596¥ 13.72944901282271596

¥ 0.40338507525678462
¥ 0.40338507525678462¥ 0.40338507525678462

-1.99%

-7.93%

-2.17%

-2.17%

Concordium (CCD) 価格履歴 JPY

Concordium の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.04343937-7.93%
30日¥ +0.000146+4.76%
60日¥ -0.001407-30.49%
90日¥ -0.002947-47.88%
Concordium 本日の価格変動

本日 CCD は、 ¥ -0.04343937 (-7.93%) の変動を記録しました。

Concordium 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.000146 (+4.76%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Concordium 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、CCD は、 ¥ -0.001407 (-30.49%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Concordium 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.002947 (-47.88%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Concordium (CCD) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Concordium 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Concordium の分析

この分析では、AIモデルを活用して Concordium の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Concordium の価格に影響を与える要因は何ですか？

コンコルディウム（CCD）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. 市場のセンチメントおよび全体的な暗号資産市場の動向
2. コンコルディウムのプライバシー重視型ブロックチェーン技術の採用状況
3. プライバシー・コインに影響を及ぼす規制の動向
4. 提携発表や企業向け統合の進展
5. ネットワークアップグレードおよび技術的開発の動向
6. 交易所における取引量と流動性
7. 他のプライバシー重視型ブロックチェーンとの競争状況
8. ステーキング報酬およびトークンエコノミクス
9. 開発者の活動状況とエコシステムの成長
10. リスク資産に影響を及ぼすマクロ経済要因

人はなぜ今日 Concordium の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のConcordium（CCD）の価格を知りたいと考えています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、売買のタイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、そして市場動向の最新情報の入手が含まれます。リアルタイムの価格データは、投資家がボラティリティを評価し、他の暗号通貨と比較を行い、CCD保有資産の最適なエントリー／エグジットポイントを見極めるのに役立ちます。

Concordium の価格予測

Concordium (CCD) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の CCD の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Concordium (CCD) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Concordium の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Concordium が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？CCD の 2026–2027 年の価格予測は Concordium 価格予測 ページでご確認いただけます。

Concordium について

Concordium は、Agentic Economy（エージェント経済）のために構築された AI インフラであり、規制対応レベルの専用ブロックチェーンを基盤とし、アイデンティティと信頼をプロトコルレベルに組み込んでいます。AI エージェントが自律的に行動する際、取引相手はそれが認証済みの人間によって承認されていることを確認する必要があります。Concordium はこの保証をインフラレベルで提供し、認証済みの人間と認証済み AI エージェントが同じアイデンティティレイヤー上で運用される唯一のプラットフォームです。 Concordium のインフラには、ERC-8004互換の Agent Registry、エージェント間の信頼不要な資産保管を可能にする Protocol-Level Locks、x402 の従量課金型決済、ガスレスなエージェント運用を実現する Sponsored Transactions、さらに MCP および A2A を通じたクロスチェーン本人認証機能が含まれています。世界的に著名な暗号学者によって設計され、企業、エージェントネットワーク、開発者から信頼されています。

日本 で Concordium を購入して投資する方法

Concordium を使用する準備はできていますか？MEXCでは、CCD の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Concordium の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Concordium (CCD) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Concordium が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Concordium (CCD) の購入ガイド

Concordium でできること

Concordium を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Concordium (CCD) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Concordium ( CCD ) とは何か

Concordium は、Agentic Economy（エージェント経済）のために構築された AI インフラであり、規制対応レベルの専用ブロックチェーンを基盤とし、アイデンティティと信頼をプロトコルレベルに組み込んでいます。AI エージェントが自律的に行動する際、取引相手はそれが認証済みの人間によって承認されていることを確認する必要があります。Concordium はこの保証をインフラレベルで提供し、認証済みの人間と認証済み AI エージェントが同じアイデンティティレイヤー上で運用される唯一のプラットフォームです。 Concordium のインフラには、ERC-8004互換の Agent Registry、エージェント間の信頼不要な資産保管を可能にする Protocol-Level Locks、x402 の従量課金型決済、ガスレスなエージェント運用を実現する Sponsored Transactions、さらに MCP および A2A を通じたクロスチェーン本人認証機能が含まれています。世界的に著名な暗号学者によって設計され、企業、エージェントネットワーク、開発者から信頼されています。

Concordium資料

Concordium についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Concordiumウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

AI AgentsAI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)

よくある質問： Concordium に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 19:19:15 (UTC+8)

Concordium (CCD) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Concordium についてさらに詳しく知る

CCD USDT（先物取引）

CCD をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの CCD USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Concordium (CCD) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Concordium ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CCD/USDT
¥0.491724
¥0.491724¥0.491724
-10.10%
47.57M (USDT)

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¥47.09215
¥47.09215¥47.09215

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ZKcandy

ZKcandy

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¥204.9164
¥204.9164¥204.9164

-37.78%

JMDT

JMDT

JMDT

¥152.2586
¥152.2586¥152.2586

-29.54%

STONK

STONK

STONK

¥1.256000
¥1.256000¥1.256000

-5.21%

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¥14.43458¥14.43458

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¥9.081665¥9.081665

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¥399.61838
¥399.61838¥399.61838

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Solstice Finance

SLX

¥15.24470
¥15.24470¥15.24470

+24.21%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

CCD から JPY の計算機

金額

CCD
CCD
JPY
JPY

1 CCD = 0.503656 JPY