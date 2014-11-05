BitShares 本日の価格

BitShares (BTS) の本日のライブ価格は ¥ 0.0010895 で、直近24時間で 0.40% 変動しました。現在の BTS から JPY への変換レートは、¥ 0.0010895 につき BTS です。

BitShares は現在、時価総額 ¥ 3.26M で #1433 位、循環供給量は 3.00B BTS です。直近24時間の BTS は、¥ 0.00106 (安値) から ¥ 0.0011257 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 143.934777379035954、史上最安値は ¥ 0.13466996602270328 です。

短期的なパフォーマンスでは、BTS は直近1時間で +1.66%、直近7日間で +2.82% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 78.57K に達しました。

BitShares (BTS) 市場情報

ランキング No.1433 時価総額 ¥ 3.26M¥ 3.26M ¥ 3.26M 取引高 (24H) ¥ 78.57K¥ 78.57K ¥ 78.57K 完全希薄化後時価総額 ¥ 3.92M¥ 3.92M ¥ 3.92M 循環供給量 3.00B 3.00B 3.00B 最大供給量 3,600,570,502 3,600,570,502 3,600,570,502 総供給量 2,995,060,000 2,995,060,000 2,995,060,000 循環率 83.18% 発行日 2014-11-05 00:00:00 パブリックブロックチェーン BTS

BitShares の現在の時価総額は ¥ 3.26M、24時間取引高は ¥ 78.57K です。BTS の循環供給量は 3.00B、総供給量は 2995060000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 3.92M です。