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Boba (BOBA) 本日のテクニカル分析

Boba (BOBA) 本日のテクニカル分析

Boba 分析ページでは、AIによって生成された BOBA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Boba の分析内容について詳しくご覧ください。

Boba (BOBA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.01929--+2.11%-3.51%-30.34%
Boba 価格について詳しく知る

Boba テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Boba の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い買い
売却 1
中立 12
購入 13
移動平均:中立売却 0中立 7購入 7
テクニカル指標:強い買い売却 1中立 5購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.01928
0.01927
R2
0.01927
0.01926
R1
0.01926
0.01926
PP
0.01925
0.01925
S1
0.01924
0.01924
S2
0.01923
0.01924
S3
0.01922
0.01923

Boba 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.47M
$1.54 M
$2.01 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.01 M
3日間のアクティブ売却額
$0.01 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.12 M
7日間のアクティブ売却額
$0.12 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Boba 資本フロー

純流入BOBAUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.02
2026-08-07$0.01 M0.02
2026-08-06$0.00 M0.02
2026-08-05$0.00 M0.02
2026-08-04$0.00 M0.02

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、Boba ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BOBA/USDT
$0.01929
$0.01929$0.01929
+1.68%
3.03M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

BOBA
BOBA
USD
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