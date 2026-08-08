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BICONOMY (BICO) 本日のテクニカル分析

BICONOMY (BICO) 本日のテクニカル分析

BICONOMY 分析ページでは、AIによって生成された BICO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で BICONOMY の分析内容について詳しくご覧ください。

BICONOMY (BICO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.0607--+412.66%+339.53%+125.65%
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BICONOMY テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる BICONOMY の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 9
中立 2
購入 15
移動平均:中立売却 6中立 0購入 8
テクニカル指標:購入売却 3中立 2購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.06108
0.06083
R2
0.06083
0.06068
R1
0.06067
0.06058
PP
0.06042
0.06042
S1
0.06026
0.06027
S2
0.06001
0.06017
S3
0.05985
0.06001

BICONOMY 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.12M
$1.95 M
$1.83 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.49M
3日間のアクティブ購入額
$33.01 M
3日間のアクティブ売却額
$33.50 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.66M
7日間のアクティブ購入額
$56.47 M
7日間のアクティブ売却額
$57.13 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

BICONOMY 資本フロー

純流入BICOUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$1.39 M0.06
2026-08-07$1.60 M0.05
2026-08-06$0.53 M0.04
2026-08-05-$0.33 M0.02
2026-08-04$0.05 M0.02

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、BICONOMY ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BICO/USDT
$0.0607
$0.0607$0.0607
+14.33%
20.58M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

BICO
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USD
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