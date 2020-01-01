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Beldex (BDX) 本日のテクニカル分析

Beldex (BDX) 本日のテクニカル分析

Beldex 分析ページでは、AIによって生成された BDX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Beldex の分析内容について詳しくご覧ください。

Beldex (BDX) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.09283--+10.93%-2.68%+16.40%
Beldex 価格について詳しく知る

Beldex テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Beldex の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 4
中立 13
購入 9
移動平均:中立売却 3中立 8購入 3
テクニカル指標:強い買い売却 1中立 5購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.0923
0.0922
R2
0.0922
0.0922
R1
0.0922
0.0922
PP
0.0921
0.0921
S1
0.0921
0.0921
S2
0.092
0.0921
S3
0.092
0.092

Beldex 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.04M
$0.23 M
$0.27 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.01 M
3日間のアクティブ売却額
$0.00 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.01 M
7日間のアクティブ売却額
$0.01 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Beldex 資本フロー

純流入BDXUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Beldex (BDX) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Beldex ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BDX/USDT
$0.09284
$0.09284$0.09284
+2.96%
11.55M (USDT)
BDX/BTC
$0.0000014316
$0.0000014316$0.0000014316
+3.07%
13.42M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

BDX
BDX
USD
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