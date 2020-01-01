Beldex (BDX) 本日のテクニカル分析 Beldex 分析ページでは、AIによって生成された BDX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Beldex の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Beldex (BDX) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.09283 -- +10.93% -2.68% +16.40%

Beldex テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Beldex の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 4 中立 13 購入 9 移動平均 : 中立 売却 3 中立 8 購入 3 テクニカル指標 : 強い買い 売却 1 中立 5 購入 6 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.0923 0.0922 R2 0.0922 0.0922 R1 0.0922 0.0922 PP 0.0921 0.0921 S1 0.0921 0.0921 S2 0.092 0.0921 S3 0.092 0.092

Beldex 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.04M $0.23 M $0.27 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.01 M 3日間のアクティブ売却額 $0.00 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.01 M 7日間のアクティブ売却額 $0.01 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Beldex 資本フロー 純流入 BDXUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Beldex (BDX) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Beldex ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 BDX / USDT $0.09284 $0.09284 $0.09284 +2.96% 11.55M (USDT) 取 引 BDX / BTC $0.0000014316 $0.0000014316 $0.0000014316 +3.07% 13.42M (USDT) 取 引