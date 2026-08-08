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BAT (BAT) 本日のテクニカル分析

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BAT 分析ページでは、AIによって生成された BAT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で BAT の分析内容について詳しくご覧ください。

BAT (BAT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.06775--+1.92%-19.53%-38.50%
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BAT テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる BAT の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 8
中立 1
購入 17
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 8中立 1購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.06777
0.06774
R2
0.06774
0.06771
R1
0.06769
0.06769
PP
0.06766
0.06766
S1
0.06761
0.06763
S2
0.06758
0.06761
S3
0.06753
0.06758

BAT 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.01M
$2.65 M
$2.66 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.08 M
3日間のアクティブ売却額
$0.07 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.04M
7日間のアクティブ購入額
$1.04 M
7日間のアクティブ売却額
$1.08 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

BAT 資本フロー

純流入BATUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.03 M0.07
2026-08-07$0.02 M0.07
2026-08-06$0.00 M0.07
2026-08-05$0.09 M0.07
2026-08-04$0.02 M0.07

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BAT/USDT
$0.06776
$0.06776$0.06776
+0.54%
841.72K (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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BAT
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USD

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