balancer 本日の価格

balancer (BAL) の本日のライブ価格は ¥ 0.10959 で、直近24時間で 1.24% 変動しました。現在の BAL から JPY への変換レートは、¥ 0.10959 につき BAL です。

balancer は現在、時価総額 ¥ 7.65M で #1071 位、循環供給量は 69.79M BAL です。直近24時間の BAL は、¥ 0.10712 (安値) から ¥ 0.11044 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 11,739.24507905、史上最安値は ¥ 15.80525614555013678 です。

短期的なパフォーマンスでは、BAL は直近1時間で +1.23%、直近7日間で +6.95% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.20K に達しました。

balancer (BAL) 市場情報

ランキング No.1071 時価総額 ¥ 7.65M¥ 7.65M ¥ 7.65M 取引高 (24H) ¥ 56.20K¥ 56.20K ¥ 56.20K 完全希薄化後時価総額 ¥ 10.54M¥ 10.54M ¥ 10.54M 循環供給量 69.79M 69.79M 69.79M 最大供給量 96,150,704 96,150,704 96,150,704 総供給量 72,368,512.92020285 72,368,512.92020285 72,368,512.92020285 循環率 72.58% 発行日 2020-06-24 00:00:00 パブリックブロックチェーン ETH

balancer の現在の時価総額は ¥ 7.65M、24時間取引高は ¥ 56.20K です。BAL の循環供給量は 69.79M、総供給量は 72368512.92020285 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 10.54M です。