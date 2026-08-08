この分析では、AIモデルを活用して Avici の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の AVICI 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 68% | 弱気 32%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

**市場構造** AVICI_USDT の4時間足チャートにおいて、現在の価格は0.7011で、中枢値0.7056を下回っており、0.64%の乖離を示しています。価格はハブポイントS1（0.6992）と中枢値の間の狭いレンジ内で推移しており、上側のR1（0.7185）までは現行価格から2.48%の距離にあります。MAおよびEMAの5～6番目のライン群はいずれも買い優勢を示しており、価格は移動平均線体系のサポート層の上方に位置しています。 **モメンタム状況** MACDはゴールデンクロスのシグナルを記録しており、短期的なモメンタムは買い方向を示しています。RSIは中立ゾーン内にあり、速い指標と遅い指標が同方向に並んでいますが、まだ超買領域には達していません。ボラティリティは中枢付近で収束しており、モメンタムの集中度は蓄積段階にあります。 **重要な価格水準** 上側のR1（0.7185）は直近の抵抗レベルであり、R2（0.7249）は現行価格から3.39%の距離にあり、二次的な圧力となります。一方、下側のS1（0.6992）は現行価格から0.27%の距離にあり即時サポートとして機能し、S2（0.6863）は現行価格から2.11%の距離にあり、遠隔の参考サポートレベルとなっています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。