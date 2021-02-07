BounceToken (AUCTION) 本日のテクニカル分析 BounceToken 分析ページでは、AIによって生成された AUCTION の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で BounceToken の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

BounceToken (AUCTION) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $2.981 -- -1.46% -11.78% -43.28%

BounceToken テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる BounceToken の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 8 中立 4 購入 14 移動平均 : 購入 売却 4 中立 0 購入 10 テクニカル指標 : 中立 売却 4 中立 4 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 2.9786 2.9783 R2 2.9783 2.9779 R1 2.9776 2.9777 PP 2.9773 2.9773 S1 2.9766 2.9769 S2 2.9763 2.9767 S3 2.9756 2.9763

BounceToken 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.35M $10.01 M $10.36 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.06 M 3日間のアクティブ売却額 $0.07 M 7日間のアクティブ売買差額 0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.11 M 7日間のアクティブ売却額 $0.10 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 BounceToken 資本フロー 純流入 AUCTIONUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.02 M 2.97 2026-08-07 $0.00 M 3.00 2026-08-06 $0.03 M 3.01 2026-08-05 $0.01 M 2.95 2026-08-04 $0.01 M 2.95 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの BounceToken (AUCTION) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、BounceToken ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 AUCTION / USDT $2.981 $2.981 $2.981 -0.66% 17.16K (USDT) 取 引