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BounceToken (AUCTION) 本日のテクニカル分析

BounceToken (AUCTION) 本日のテクニカル分析

BounceToken 分析ページでは、AIによって生成された AUCTION の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で BounceToken の分析内容について詳しくご覧ください。

BounceToken (AUCTION) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$2.981---1.46%-11.78%-43.28%
BounceToken 価格について詳しく知る

BounceToken テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる BounceToken の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 8
中立 4
購入 14
移動平均:購入売却 4中立 0購入 10
テクニカル指標:中立売却 4中立 4購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
2.9786
2.9783
R2
2.9783
2.9779
R1
2.9776
2.9777
PP
2.9773
2.9773
S1
2.9766
2.9769
S2
2.9763
2.9767
S3
2.9756
2.9763

BounceToken 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.35M
$10.01 M
$10.36 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.06 M
3日間のアクティブ売却額
$0.07 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.11 M
7日間のアクティブ売却額
$0.10 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

BounceToken 資本フロー

純流入AUCTIONUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.02 M2.97
2026-08-07$0.00 M3.00
2026-08-06$0.03 M3.01
2026-08-05$0.01 M2.95
2026-08-04$0.01 M2.95

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの BounceToken (AUCTION) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、BounceToken ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
AUCTION/USDT
$2.981
$2.981$2.981
-0.66%
17.16K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

AUCTION から USD の計算機

金額

AUCTION
AUCTION
USD
USD

1 AUCTION = 2.981 USD

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