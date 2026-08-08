Arkham (ARKM) 本日のテクニカル分析 Arkham 分析ページでは、AIによって生成された ARKM の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Arkham の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Arkham (ARKM) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.09657 -- +1.93% -13.28% -30.12%

Arkham テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Arkham の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い買い 売却 1 中立 9 購入 16 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 1 購入 13 テクニカル指標 : 中立 売却 1 中立 8 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.0965 0.0964 R2 0.0964 0.0964 R1 0.0964 0.0964 PP 0.0963 0.0963 S1 0.0963 0.0963 S2 0.0962 0.0963 S3 0.0962 0.0962

Arkham 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.13M $4.08 M $4.21 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.19 M 3日間のアクティブ売却額 $0.17 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.03M 7日間のアクティブ購入額 $0.46 M 7日間のアクティブ売却額 $0.49 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Arkham 資本フロー 純流入 ARKMUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.00 M 0.10 2026-08-07 $0.00 M 0.10 2026-08-06 $0.00 M 0.10 2026-08-05 -$0.15 M 0.10 2026-08-04 -$0.02 M 0.09 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Arkham (ARKM) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Arkham ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 ARKM / USDT $0.09657 $0.09657 $0.09657 +1.10% 674.50K (USDT) 取 引 ARKM / USDC $0.09666 $0.09666 $0.09666 +1.26% 564.96K (USDT) 取 引