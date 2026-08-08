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Arbitrum (ARB) 本日のテクニカル分析

Arbitrum (ARB) 本日のテクニカル分析

Arbitrum 分析ページでは、AIによって生成された ARB の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Arbitrum の分析内容について詳しくご覧ください。

Arbitrum (ARB) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.07894--+0.88%-8.34%-44.73%
Arbitrum 価格について詳しく知る

Arbitrum テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Arbitrum の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 12
中立 3
購入 11
移動平均:売却売却 10中立 0購入 4
テクニカル指標:購入売却 2中立 3購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.07885
0.07885
R2
0.07885
0.07884
R1
0.07884
0.07884
PP
0.07884
0.07884
S1
0.07883
0.07883
S2
0.07883
0.07883
S3
0.07882
0.07883

Arbitrum 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.52M
$42.42 M
$42.95 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.17M
3日間のアクティブ購入額
$8.67 M
3日間のアクティブ売却額
$8.50 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.78M
7日間のアクティブ購入額
$51.22 M
7日間のアクティブ売却額
$52.00 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Arbitrum 資本フロー

純流入ARBUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.09 M0.08
2026-08-07-$0.02 M0.08
2026-08-06-$0.14 M0.08
2026-08-05-$0.12 M0.08
2026-08-04-$0.10 M0.08

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Arbitrum (ARB) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Arbitrum ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ARB/USDT
$0.07894
$0.07894$0.07894
+0.99%
1.71M (USDT)
ARB/USDC
$0.07888
$0.07888$0.07888
+0.90%
744.20K (USDT)
ARB/USD1
$0.07897
$0.07897$0.07897
+1.20%
678.27K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

ARB
ARB
USD
USD

1 ARB = 0.07894 USD

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