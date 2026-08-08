Arbitrum (ARB) 本日のテクニカル分析 Arbitrum 分析ページでは、AIによって生成された ARB の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Arbitrum の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Arbitrum (ARB) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.07894 -- +0.88% -8.34% -44.73%

Arbitrum テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Arbitrum の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 12 中立 3 購入 11 移動平均 : 売却 売却 10 中立 0 購入 4 テクニカル指標 : 購入 売却 2 中立 3 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.07885 0.07885 R2 0.07885 0.07884 R1 0.07884 0.07884 PP 0.07884 0.07884 S1 0.07883 0.07883 S2 0.07883 0.07883 S3 0.07882 0.07883

Arbitrum 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.52M $42.42 M $42.95 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.17M 3日間のアクティブ購入額 $8.67 M 3日間のアクティブ売却額 $8.50 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.78M 7日間のアクティブ購入額 $51.22 M 7日間のアクティブ売却額 $52.00 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Arbitrum 資本フロー 純流入 ARBUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.09 M 0.08 2026-08-07 -$0.02 M 0.08 2026-08-06 -$0.14 M 0.08 2026-08-05 -$0.12 M 0.08 2026-08-04 -$0.10 M 0.08 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。