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ApeCoin (APE) 本日のテクニカル分析

ApeCoin (APE) 本日のテクニカル分析

ApeCoin 分析ページでは、AIによって生成された APE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ApeCoin の分析内容について詳しくご覧ください。

ApeCoin (APE) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.133---0.30%-18.61%-15.35%
ApeCoin 価格について詳しく知る

ApeCoin テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ApeCoin の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い買い
売却 1
中立 10
購入 15
移動平均:強い買い売却 0中立 5購入 9
テクニカル指標:強い買い売却 1中立 5購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.133
0.1329
R2
0.1329
0.1329
R1
0.1329
0.1329
PP
0.1328
0.1328
S1
0.1328
0.1328
S2
0.1327
0.1328
S3
0.1327
0.1327

ApeCoin 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.72M
$18.41 M
$17.69 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.06M
3日間のアクティブ購入額
$1.05 M
3日間のアクティブ売却額
$1.00 M
7日間のアクティブ売買差額
0.10M
7日間のアクティブ購入額
$3.08 M
7日間のアクティブ売却額
$2.98 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ApeCoin 資本フロー

純流入APEUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.01 M0.13
2026-08-07-$0.04 M0.13
2026-08-06-$0.04 M0.13
2026-08-05-$0.08 M0.13
2026-08-04-$0.02 M0.13

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの ApeCoin (APE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ApeCoin ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
APE/USDT
$0.1331
$0.1331$0.1331
+0.30%
804.86K (USDT)
APE/USDC
$0.13291
$0.13291$0.13291
+0.15%
194.25K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

APE
APE
USD
USD

1 APE = 0.133 USD

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