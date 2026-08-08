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Amp (AMP) 本日のテクニカル分析

Amp (AMP) 本日のテクニカル分析

Amp 分析ページでは、AIによって生成された AMP の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Amp の分析内容について詳しくご覧ください。

Amp (AMP) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.0003848---2.46%-14.04%-57.90%
Amp 価格について詳しく知る

Amp テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Amp の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 4
中立 8
購入 14
移動平均:強い買い売却 0中立 2購入 12
テクニカル指標:中立売却 4中立 6購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.000386
0.000386
R2
0.000386
0.000385
R1
0.000385
0.000385
PP
0.000385
0.000385
S1
0.000384
0.000384
S2
0.000384
0.000384
S3
0.000383
0.000384

Amp 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.05M
$0.38 M
$0.43 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.09 M
3日間のアクティブ売却額
$0.09 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.20 M
7日間のアクティブ売却額
$0.20 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Amp 資本フロー

純流入AMPUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.06 M0.00
2026-08-07-$0.10 M0.00
2026-08-06$0.01 M0.00
2026-08-05-$0.04 M0.00
2026-08-04-$0.04 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Amp (AMP) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Amp ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
AMP/USDT
$0.0003848
$0.0003848$0.0003848
-1.18%
172.48M (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

AMP
AMP
USD
USD

1 AMP = 0.0003847 USD

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