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Adventure Gold (AGLD) 本日のテクニカル分析

Adventure Gold (AGLD) 本日のテクニカル分析

Adventure Gold 分析ページでは、AIによって生成された AGLD の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Adventure Gold の分析内容について詳しくご覧ください。

Adventure Gold (AGLD) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.1538--+3.56%+2.94%-42.77%
Adventure Gold 価格について詳しく知る

Adventure Gold テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Adventure Gold の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 8
購入 11
移動平均:強い買い売却 0中立 4購入 10
テクニカル指標:強い売り売却 7中立 4購入 1
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.1536
0.1536
R2
0.1536
0.1535
R1
0.1535
0.1535
PP
0.1535
0.1535
S1
0.1534
0.1534
S2
0.1534
0.1534
S3
0.1533
0.1534

Adventure Gold 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.03M
$17.62 M
$17.58 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.04 M
3日間のアクティブ売却額
$0.04 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.07 M
7日間のアクティブ売却額
$0.08 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Adventure Gold 資本フロー

純流入AGLDUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.02 M0.15
2026-08-07$0.01 M0.15
2026-08-06-$0.01 M0.15
2026-08-05-$0.04 M0.15
2026-08-04$0.01 M0.15

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Adventure Gold (AGLD) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Adventure Gold ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
AGLD/USDT
$0.1538
$0.1538$0.1538
+0.72%
353.66K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

AGLD
AGLD
USD
USD

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