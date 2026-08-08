Fusionist (ACE) 本日のテクニカル分析 Fusionist 分析ページでは、AIによって生成された ACE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Fusionist の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Fusionist (ACE) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.10537 -- +62.45% +43.49% -23.09%

Fusionist テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Fusionist の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 9 中立 1 購入 16 移動平均 : 強い買い 売却 2 中立 0 購入 12 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 1 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.1046 0.1046 R2 0.1046 0.10459 R1 0.10459 0.10459 PP 0.10459 0.10459 S1 0.10458 0.10458 S2 0.10458 0.10458 S3 0.10457 0.10458

Fusionist 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.09M $2.12 M $2.22 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.07M 3日間のアクティブ購入額 $23.75 M 3日間のアクティブ売却額 $23.82 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.07M 7日間のアクティブ購入額 $24.80 M 7日間のアクティブ売却額 $24.87 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Fusionist 資本フロー 純流入 ACEUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.50 M 0.10 2026-08-07 -$0.32 M 0.11 2026-08-06 $0.06 M 0.12 2026-08-05 $0.04 M 0.07 2026-08-04 -$0.03 M 0.07 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Fusionist (ACE) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Fusionist ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 ACE / USDT $0.10546 $0.10546 $0.10546 -4.63% 2.41M (USDT) 取 引