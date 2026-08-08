今日の2026（2026）の価格はいくらですか？

リアルタイムの価格は¥で、直近24時間の価格変動率は0.56%です。この数値は数秒ごとに再計算され、世界中の市場におけるリアルタイムの取引状況を反映しています。

2026のトークンはどれくらい流通していますか？

2026の流通供給量は999247577.907247であり、これは現在一般に流通している数量を表します。流通供給量は価格形成や時価総額に影響を与え、特に新興資産の場合には重要です。

現在、2026を保有しているホルダーは何人いますか？

サポートされているネットワーク上では、2026を保有するユニークなホルダーは推定--人です。ホルダー数が増加していることは、一般的に資産の採用拡大と長期的な関心の高まりを示しています。

今日の2026の時価総額はいくらですか？

時価総額は¥7801110.10498687776000となっており、2026は世界ランキング#6988に位置しています。時価総額は投資家が他の資産と比較して、その資産の規模や成熟度を理解するのに役立ちます。

今日、2026はどの程度活発に取引されていますか？

過去24時間の取引量は¥--でした。取引量が多いほど流動性が高く、トレーダーの参加も活発になる傾向があります。

最近の2026の価格変動は何が原因ですか？

直近24時間の価格変動率は0.56%ですが、これは市場センチメント、投資家の行動、Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem内のカテゴリー全体のパフォーマンス、および--エコシステムからの最新情報によって左右されています。また、注目すべきニュースや取引関心の高まりも要因となることがあります。