SILVER 本日の価格

SILVER (KAG) の本日のライブ価格は ¥ 52.88 で、直近24時間で 5.63% 変動しました。現在の KAG から JPY への変換レートは、¥ 52.88 につき KAG です。

SILVER は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- KAG です。直近24時間の KAG は、¥ 48.6 (安値) から ¥ 53.99 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、KAG は直近1時間で +1.20%、直近7日間で +5.21% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 108.73K に達しました。

SILVER (KAG) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 108.73K¥ 108.73K ¥ 108.73K 完全希薄化後時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 循環供給量 ---- -- 総供給量 ---- -- パブリックブロックチェーン ETH

SILVER の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 108.73K です。KAG の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。