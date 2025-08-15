USDT-M先物 VS Coin-M先物 | MEXC先物取引タイプの完全ガイド

暗号資産の先物取引の世界では、USDT-M先物とCoin-M先物が、最も一般的かつ特徴的な2つの先物タイプです。トレーダーにとって、これらの違いや取引の開始方法、および適切な選択方法を理解することは、取引成功のカギとなります。





























項目 USDT-M先物 Coin-M先物 一般名称 リニア先物 インバース先物 決済単位 USDT トークン（BTCやETHなど） 必要証拠金 USDT トークン（BTCやETHなど） 保有期間 制限なし 制限なし レバレッジタイプ 分離/クロスマージン 分離/クロスマージン





上記の表から、USDT-M先物とCoin-M先物では、決済単位と必要証拠金に明らかな違いがあります。一方、保有期間とレバレッジタイプは同じであり、トレーダーはさまざまな選択肢から選択できることがわかります。









USDT-M先物とCoin-M先物には、それぞれ異なる魅力があります。トレーダーは、ご自身の資産状況、市場に関する知見、投資目標に基づいて選択することをお勧めします。













Coin-M先物は、暗号資産保有者にとってより魅力的な商品です。MEXCのCoin-M先物市場では、保有する暗号資産をUSDTに変換することなく、ヘッジや取引が可能です。これにより、市場価格が不利な状況でも、暗号資産を低価格で売却することなく、変換による潜在的な損失を回避することができます。





市場が上昇傾向にある場合、投資家は収益を最大化するために暗号資産を保有し続ける傾向にあります。Coin-M先物はトークンで決済されるため、利益も暗号資産の形で残り、長期的に保有資産を増やす手段として非常に有効です。これにより、好みの暗号資産の保有量を長期的に増やすことができ、資産価値の向上と価値の維持が同時に実現できます。









USDT以外の暗号資産を保有していない場合は、USDTを証拠金とする先物取引がより適しているかもしれません。MEXCのUSDT建て先物市場では、数百の取引ペアと最大500倍のレバレッジが利用可能であり、トレーダーはレバレッジを賢く活用して収益を最大化することができます。









MEXCプラットフォームでは、トレーダーはUSDT-M先物またはCoin-M先物の注文を簡単に選択・設定することができます。現在プラットフォームでは、数百のUSDT-M先物ペアとBTCやETH建てのCoin-M先物を提供しています。









MEXCのウェブサイトでは、USDT-M先物とCoin-M先物の2つから選択することができます。





1) 上部のナビゲーションバーで[先物取引]を選択し、[USDT-M先物] または[Coin-M先物]を選択して取引ページへアクセス





2) すでに先物取引ページを開いている場合は、取引ペアの横にある▼ボタンをクリックしてドロップダウンリストから選択することで、[USDT-M] と[COIN-M]を切り替えることもできます。













MEXCアプリを開き、ページ下部の[先物取引]をタップします。先物取引ページの上部で、[USDT-M]または[COIN-M]を選択できます。













Coin-M先物は、トークンの価格変動による「二重のリスク」がありますが、より高い収益も期待できます。USDT-M先物はリスクコントロールに適しており、損益が明確に表示されるため分かりやすいです。









はい、取引ペアは自由に選択できます。ただし、2つのタイプ間でポジションを変換することはできません。一度手動でポジションを決済してから、再度ポジションをオープンする必要があります。





USDT-M先物とCoin-M先物にはそれぞれ利点があります。MEXCの先物取引プラットフォームでは、柔軟なオプションをご用意しています。USDT-M先物とCoin-M先物を理解し、効果的に活用することで、変動の激しい市場でもより安定した収益を得ることができます。









