暗号資産の先物取引の世界では、USDT-M先物とCoin-M先物が、最も一般的かつ特徴的な2つの先物タイプです。トレーダーにとって、これらの違いや取引の開始方法、および適切な選択方法を理解することは、取引成功のカギとなります。 1. USDT-M先物とCoin-M先物の主な違いを解説 1.1 USDT-M先物とCoin-M先物とは？ USDT-M先物（別名：リニア先物）は、USDTやUSDCなど暗号資産の先物取引の世界では、USDT-M先物とCoin-M先物が、最も一般的かつ特徴的な2つの先物タイプです。トレーダーにとって、これらの違いや取引の開始方法、および適切な選択方法を理解することは、取引成功のカギとなります。 1. USDT-M先物とCoin-M先物の主な違いを解説 1.1 USDT-M先物とCoin-M先物とは？ USDT-M先物（別名：リニア先物）は、USDTやUSDCなど
学ぶ/初心者向けガイド/先物取引/USDT-M先物 V...タイプの完全ガイド

USDT-M先物 VS Coin-M先物 | MEXC先物取引タイプの完全ガイド

2025/8/15MEXC
0m
共有する
#初級#先物#初心者
MemeCore
M$2.07085-1.78%
ユーエスディーシー
USDC$0.9995-0.01%
ビットコイン
BTC$121,685.23--%
イーサリアム
ETH$4,342.88--%
リップルコイン
XRP$2.824+0.69%

暗号資産の先物取引の世界では、USDT-M先物とCoin-M先物が、最も一般的かつ特徴的な2つの先物タイプです。トレーダーにとって、これらの違いや取引の開始方法、および適切な選択方法を理解することは、取引成功のカギとなります。

*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT *

1. USDT-M先物とCoin-M先物の主な違いを解説


1.1 USDT-M先物とCoin-M先物とは？


USDT-M先物（別名：リニア先物）は、USDTUSDCなどのステーブルコインで表示され、決済される先物契約です。MEXCでは、USDTがすべてのUSDT-M先物の決済通貨となっています。このタイプの最大のメリットは、利益と損失がUSDTで決済されるため、トレーダーは法定通貨での収益を簡単に計算でき、より直感的で初心者にもわかりやすい点です。

Coin-M先物（別名：インバース先物）は、暗号資産（BTCETHXRPなど）で決済される先物契約であり、ステーブルコインを必要証拠金として保有する必要がありません。MEXCでは現在、BTCやETHなど複数のCoin-M先物を提供しています。Coin-M先物の最大のメリットは、資本効率の向上であり、暗号資産を保有するだけで先物取引を行うことができます。

1.2 比較表


項目
USDT-M先物
Coin-M先物
一般名称
リニア先物
インバース先物
決済単位
USDT
トークン（BTCやETHなど）
必要証拠金
USDT
トークン（BTCやETHなど）
保有期間
制限なし
制限なし
レバレッジタイプ
分離/クロスマージン
分離/クロスマージン

上記の表から、USDT-M先物とCoin-M先物では、決済単位と必要証拠金に明らかな違いがあります。一方、保有期間とレバレッジタイプは同じであり、トレーダーはさまざまな選択肢から選択できることがわかります。

2. USDT-M先物とCoin-M先物のどちらを選ぶべきか


USDT-M先物とCoin-M先物には、それぞれ異なる魅力があります。トレーダーは、ご自身の資産状況、市場に関する知見、投資目標に基づいて選択することをお勧めします。

*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

2.1 Coin-M先物のメリット


Coin-M先物は、暗号資産保有者にとってより魅力的な商品です。MEXCのCoin-M先物市場では、保有する暗号資産をUSDTに変換することなく、ヘッジや取引が可能です。これにより、市場価格が不利な状況でも、暗号資産を低価格で売却することなく、変換による潜在的な損失を回避することができます。

市場が上昇傾向にある場合、投資家は収益を最大化するために暗号資産を保有し続ける傾向にあります。Coin-M先物はトークンで決済されるため、利益も暗号資産の形で残り、長期的に保有資産を増やす手段として非常に有効です。これにより、好みの暗号資産の保有量を長期的に増やすことができ、資産価値の向上と価値の維持が同時に実現できます。

2.2 USDT-M先物のメリット


USDT以外の暗号資産を保有していない場合は、USDTを証拠金とする先物取引がより適しているかもしれません。MEXCのUSDT建て先物市場では、数百の取引ペアと最大500倍のレバレッジが利用可能であり、トレーダーはレバレッジを賢く活用して収益を最大化することができます。

3. USDT-M先物またはCoin-M先物の注文方法


MEXCプラットフォームでは、トレーダーはUSDT-M先物またはCoin-M先物の注文を簡単に選択・設定することができます。現在プラットフォームでは、数百のUSDT-M先物ペアとBTCやETH建てのCoin-M先物を提供しています。

3.1 ウェブサイト


MEXCのウェブサイトでは、USDT-M先物とCoin-M先物の2つから選択することができます。

1) 上部のナビゲーションバーで[先物取引]を選択し、[USDT-M先物] または[Coin-M先物]を選択して取引ページへアクセス

2) すでに先物取引ページを開いている場合は、取引ペアの横にあるボタンをクリックしてドロップダウンリストから選択することで、[USDT-M] [COIN-M]を切り替えることもできます。


3.2 アプリ


MEXCアプリを開き、ページ下部の[先物取引]をタップします。先物取引ページの上部で、[USDT-M]または[COIN-M]を選択できます。

4. よくある質問


Q1：USDT-M先物とCoin-M先物では、どちらのリスクが高いですか？


Coin-M先物は、トークンの価格変動による「二重のリスク」がありますが、より高い収益も期待できます。USDT-M先物はリスクコントロールに適しており、損益が明確に表示されるため分かりやすいです。

Q2：USDT-M先物とCoin-M先物はいつでも切り替えられますか？


はい、取引ペアは自由に選択できます。ただし、2つのタイプ間でポジションを変換することはできません。一度手動でポジションを決済してから、再度ポジションをオープンする必要があります。

USDT-M先物とCoin-M先物にはそれぞれ利点があります。MEXCの先物取引プラットフォームでは、柔軟なオプションをご用意しています。USDT-M先物とCoin-M先物を理解し、効果的に活用することで、変動の激しい市場でもより安定した収益を得ることができます。

*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

おすすめ記事：

MEXCの先物取引が選ばれる理由：MEXCの先物取引プラットフォームが選ばれる理由を詳しく解説
M-Dayへの参加方法は？：M-Dayイベントへの参加方法と、毎日70,000 USDT以上のエアドロップを受け取るための完全ガイド
MEXC 先物取引チュートリアル（アプリ）：MEXCアプリで先物取引を行う方法をステップごとに解説

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

暗号資産およびデリバティブ市場において、先物取引のレバレッジは非常に強力である反面、高リスクな取引手段です。比較的少額の資金で大きなポジションを保有できるため、利益を大きく増幅できる一方で、損失も同様に拡大し、最悪の場合は全額が強制決済される可能性があります。本ガイドでは、レバレッジ取引の仕組み、その利点と内在するリスク、実際の活用シナリオ、そして実証済みのリスクコントロール戦略について正確かつ詳

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得