MEXC Coin-M先物の完全ガイド：Coin-Mの先物取引で収益を最大化する方法

暗号資産デリバティブにおける先物取引では、投資家がレバレッジを活用して潜在的なリターンを拡大したり、相場の上昇・下降の両方でポジションを取ったりすることが可能です。MEXCでは主に2種類の先物を提供しています：USDT-M先物とCoin-M先物です。初心者の多くはよりシンプルなUSDT-M先物から始めますが、市場サイクルを理解している経験豊富なトレーダーは、特定の条件下でリターンを最大化するために
暗号資産デリバティブにおける先物取引では、投資家がレバレッジを活用して潜在的なリターンを拡大したり、相場の上昇・下降の両方でポジションを取ったりすることが可能です。MEXCでは主に2種類の先物を提供しています：USDT-M先物とCoin-M先物です。初心者の多くはよりシンプルなUSDT-M先物から始めますが、市場サイクルを理解している経験豊富なトレーダーは、特定の条件下でリターンを最大化するためにCoin-M先物を選ぶこともあります。

1. Coin-M先物とは？基本的なメカニズムを理解しよう


Coin-M先物を完全に理解するには、まずその基本的な構造を把握することが重要です。

1.1 基本定義：暗号資産を証拠金および決済通貨として使用する先物取引


USDTを証拠金として使用するUSDT-M先物とは異なり、Coin-M先物ではステーブルコイン以外の暗号資産を証拠金として使用します。例えば、Coin-M先物でBTC無期限先物を取引する場合は、証拠金としてBTCをCoin-M先物アカウントに送金する必要があります。ポジションのオープンや決済時には、すべての実現損益がBTCで決済されます。例えば0.1 BTCの利益が出た場合、アカウント残高は0.1 BTC増加します。

1.2 主な特徴：「非線形（ノンリニア）」または「凸型（コンベックス）」リターン


これがCoin-M先物とUSDT-M先物の最も根本的な違いであり、魅力とリスクの両方の源でもあります。証拠金自体（例：BTC）が価格変動の影響を受けるため、USDTやその他の法定通貨で測定される最終的な損益は、追加の変数の影響を受けます。具体例：

  • 強気相場での利益増幅：

仮に1 BTCを証拠金として使用し、BTC価格が$50,000の時にロングポジションをオープンしたとします。価格が$60,000に上昇した場合：

1) 先物ポジションの損益はBTCで決済され、利益が発生します。
2) 1 BTCの証拠金の価値も$50,000から$60,000に増加します。

これにより「二重の利益」が生じ、ステーブルコイン換算での総リターンが大幅に拡大されます。

  • 弱気相場での損失の増幅：

逆に、ロングポジションをオープンした後、BTC価格が$50,000から$40,000に下落した場合：

1) 先物ポジションは損失を被り、BTCで決済されます。
2) 1 BTCの証拠金の価値も$50,000から$40,000に減少します。

これにより「二重の損失」が発生し、ドル換算での総損失額がさらに拡大します。

2. MEXC Coin-M先物の概要


Coin-M先物では、米ドルを見積もり通貨として使用しますが、損益は原資産となる暗号資産で決済されます。MEXCでは現在、BTCUSD無期限先物ETHUSD無期限先物を含む複数のCoin-M先物ペアが提供されています。各Coin-M先物ペアには固定の米ドル価値が設定されており、例えばBTCUSD無期限先物は1枚あたり$100、ETHUSD無期限先物は1枚あたり$10となっています。

ペアごとに異なるレバレッジ範囲を持つMEXC USDT-M先物とは異なり、BTCUSD無期限先物とETHUSD無期限先物はいずれも1倍～125倍のレバレッジに対応しています。

ポジションモードや証拠金（マージン）モードに関しても、Coin-M先物はUSDT-M先物と同様に、ヘッジモードとワンウェイモードの両方をサポートしており、クロスマージンと分離マージンも利用可能です。

3. 取引ガイド


3.1 MEXCアカウントにログインして、Coin-M先物を選択



3.2 取引ペアを選択


MEXCでは現在、BTCUSDETHUSDSOLUSDSUIUSDLTCUSDXRPUSDADAUSDLINKUSDAVAXUSDDOGEUSDなどのCoin-M先物ペアを提供しています。ユーザーの需要や市場状況に応じて、新しいペアが追加されたり、既存ペアが調整されたりする場合がありますので、最新情報はMEXCのお知らせをご確認ください。


3.3 証拠金（マージン）モードを選択



3.4 レバレッジを確認



3.5 注文タイプを選択


5種類の注文タイプとそれぞれの違いについては、こちらをご参照ください：MEXC：USDT-M 無期限先物の完全ガイド


3.6 ロングかショート、どちらをオープンするか選択



3.7 ポジションを決済


ポジションを決済する方法は3通りあります。それぞれの違いや具体的な操作については、こちらをご参照ください：MEXC：USDT-M 無期限先物の完全ガイド.

注：上記手順はMEXCウェブサイトの画面を例にしています。アプリでも同じ手順で操作可能です。

4. よくある質問 (FAQ)


4.1 Coin-M先物の損益はどのように計算されますか？


Coin-M先物の損益は、ユーザーのオープン価格、決済価格、および取引高によって決まります。詳細な計算方法については、こちらをご参照ください：証拠金と損益の計算

4.2 Coin-M先物とUSDT-M先物の違いは何ですか？投資家はどのように選択すべきですか？


主な違いは、Coin-M先物が暗号資産（BTCやETHなど）を証拠金および損益の決済に使用するのに対し、USDT-M先物はUSDTを証拠金および決済通貨として使用する点です。詳細についてはこちらをご参照ください：USDT-M先物 VS Coin-M先物 | MEXC先物取引タイプの完全ガイド

比較
MEXC Coin-M 先物
MEXC USDT-M 先物
証拠金資産
ステーブルコイン以外の暗号資産（例：BTC、ETH）
ステーブルコイン（USDT）
決済資産
対応する暗号資産（例：BTC、ETH）
ステーブルコイン（USDT）
損益計算
複雑・非線形（証拠金資産価格の影響あり）
シンプル・線形（直感的な損益計算）
推奨ケース
上昇相場での長期保有やヘッジ
すべての相場状況、特に短期取引やレンジ相場
主なメリット
保有資産と先物取引の両方で上昇相場の利益を享受できる
損益計算が簡単で、リスクコントロールやポジション管理が容易
主なリスク
下落相場では先物ポジションと証拠金資産の両方で損失が拡大
上昇相場で証拠金資産の値上がり益を取りこぼす可能性
適した投資家
長期保有者、マイナー、バリュー投資家
初心者、短期トレーダー、安定したUSDベース評価を求める人

4.3 シナリオ分析：強気相場では利益増幅、弱気相場では両刃の剣


1) Coin-M先物を選ぶべきケース
  • 明確な強気相場：主要な暗号資産（BTCやETHなど）の長期的な上昇見通しに自信がある場合、Coin-M先物でロングポジションをオープンすることは、リターンを最大化する有効な方法です。
  • 暗号資産の積み増しが目的の場合：最終目標が米ドルの増加ではなく、BTCやETHの数量を増やすことであるなら、Coin-M先物が最適です。利益はすべて原資産で決済されるため、直接暗号資産を積み増すことができます。
  • マイナー向けのヘッジ：電気代などのコストを賄うために将来採掘予定のBTCを売却する必要があるマイナーは、価格が高騰しているときにCoin-M先物でショートポジションをオープンすることでヘッジが可能です。これにより、将来の売却価格を固定し、下落リスクを軽減できます。

2) USDT-M先物を選ぶべきケース
  • 弱気相場または横ばい相場：相場が不透明な場合や下落相場では、証拠金がUSDT建てであるUSDT-M先物を利用することで、証拠金価値の変動リスクを回避できます。
  • 初心者トレーダー：USDT-M先物は損益計算が直感的で、初心者でもリスクを理解しやすく、管理しやすいです。
  • アルトコイン取引：値動きが激しい新トークンを取引する場合、USDTを証拠金として使用することで、安定した価値の基準を持ちながら取引できます。

4.4 MEXC Coin-M先物のサイズはどれくらいですか？


BTCのCoin-M先物1枚のサイズは$100、ETHのCoin-M先物1枚のサイズは$10です。取引単位はCoin-M先物ペアごとに異なるため、詳細はMEXC先物取引ガイドページで最新情報をご確認ください。


4.5 MEXC Coin-M先物に最低注文数量はありますか？


はい。BTCUSD先物の最低注文数量は1枚$100、ETHUSD先物は1枚$10です。

4.6 MEXC Coin-M先物に最大注文数量はありますか？


はい。BTCUSD先物では、成行注文・指値注文ともに最大注文数量は3,000枚です。ETHUSD先物では、成行注文・指値注文ともに20,000枚です。

4.7 Coin-M先物の取引手数料はいくらですか？


2025年8月30日現在、Coin-M先物の標準取引手数料は、メイカー注文が0.01%、テイカー注文が0.04%です。500 MX以上を保有することで、最大50%の手数料割引を受けることができます。なお、手数料率は国や地域によって異なる場合がありますので、必ずMEXCの取引手数料ルールページで最新情報をご確認ください。


5. MEXC Coin-M先物で収益を最大化する方法


5.1 戦略 1：強気相場における「保有とロングポジション」


これはCoin-M先物の基本的な攻めの戦略です。すでに長期のBTC保有者であれば、ウォレットにBTCを遊休状態で置いておく代わりに、Coin-M先物アカウントに送金し、低レバレッジでロングポジションをオープンすることも可能です。上昇相場では、これによりBTCの保有価値の上昇と、ロングポジションによる追加利益の両方を狙うことができます。

5.2 戦略 2：暗号資産を積み増すことを目的とした取引


ドル建ての価値ではなく、「コイン建て」で考える視点に切り替えます。目的は、取引を通じて保有するBTCの数量を増やすことです。このアプローチでは、市場が下落しても先物ポジションが利益を出していれば、「弱気相場でもBTCを増やす」という目標を達成でき、次の強気相場に向けてより大きな準備金を築くことができます。

6. まとめ


MEXCのCoin-M先物は、経験豊富で高度な知識を持つ投資家向けに設計された強力な金融商品です。万能な機能ではなく、その真価を引き出すには慎重な判断が求められるツールです。非線形の損益特性を理解し、強気相場で的確に活用することで、投資家はUSDT-M先物を上回るリターンを得られる可能性があります。一方で、弱気相場における両刃のリスクを認識することも極めて重要です。Coin-M先物取引に取り組む前には、その仕組みを十分に理解し、常にリスク管理を最優先に行うようにしてください。

