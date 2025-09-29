予測先物とは？シンプルでわかりやすい先物取引方法





























利益：予測先物ポジションから得られる潜在的な収益

数量：投資額（USDT）で、最大損失額を意味します

上昇：満期時にインデックス価格が高くなると予測

下落：満期時にインデックス価格が低くなると予測

賞金額 = 元本 + 収益

収益 = 投資元本 × 賞金率





























予測先物の予測が的中した場合、契約満期時に賞金額を受け取ることができます。

賞金額 = 元本 + 収益

収益 = 投資元本 × 賞金率





予測が外れた場合、予測先物は失効し、賞金額は発生しません。その際、予測先物に支払った元本は損失として計上され、日次損失上限に含まれます。





また、予測先物の満期時の価格がオープン価格と同じ（ここでは、満期価格が権利行使価格と一致）である場合、支払った元本と同額の賞金額を獲得できます。





各先物の賞金額は、支払った元本と取引時に適用された賞金率に基づいて計算されます。





例： 現在の賞金率が87%で、BTCの将来価格を予測するために10 USDTを投資したとします。

予測が的中した場合、合計で18.7 USDTを受け取ります。そのうち8.7 USDTが利益です。

予測が外れた場合、10 USDTの元本を失います。

引き分けの場合、投資した10 USDTの元本がそのまま返還され、利益も損失もありません。





注：収益 = 投資元本 × 賞金率









賞金率は、その時点の資産のボラティリティや市場リスクに基づいて内部的に計算され、変動する可能性があります。取引時に決定され、その特定の取引に対しては固定されます。現在の上昇・下落の賞金率は、取引画面で直接確認できます。





例として、現在の賞金率が82%の場合、5 USDTを投資して予測が的中すれば、合計9.1 USDTを受け取ります。そのうち4.1 USDTが利益です。













1日の損失上限 ：各トレーダーには1日あたり最大3,000 USDTの損失上限があり、未決済注文による潜在的損失も含まれます。この上限はプラットフォームによって自動的に適用され、上限を超える損失を発生させる注文は出せません。未決済の予測先物に支払った元本も潜在的損失としてカウントされます。

未決済予測先物の上限 ：同時に保有できる予測先物は最大4件までです。

1日の取引上限 ：1日あたり最大50件まで取引できます。

価格制限：各予測先物には個別に価格制限が設けられ、潜在的な金融リスクを軽減します。適用される価格制限はプラットフォーム上に表示されます。





MEXCは、市場状況に応じて1日の損失上限、未決済予測先物の上限、価格制限をいつでも調整する権利を有します。変更は既存の未決済注文には影響せず、別途通知されません。









いいえ。予測先物は満期前に決済できません。一度注文を出すと、満期までオープンのままとなります。









決済金額は、予測先物が満期を迎えた時点の対象資産のインデックス価格を基に自動的に決定されます。









すべての予測先物はUSDTで決済されます。予測が的中した場合、受取額（USDT）は先物アカウントに直接反映されます。予測が外れた場合、失効した予測先物の損失は支払った契約金額と同額となり、上記のとおり日次損失上限に計上されます。









現時点では、予測先物はAPI取引に対応していません。













項目 MEXC予測先物 MEXC従来の無期限先物 取引の複雑さ 非常に低い。価格の方向を予測するだけ 高い。レバレッジ、証拠金、ポジション管理が必要 主なリスク 固定。最大損失は投資額に限定 変動。強制決済（証拠金維持率リスク）の影響あり レバレッジ／証拠金 設定不要 トレーダーがレバレッジや証拠金モードを選択 保有期間 固定かつ非常に短期（例：60秒） 柔軟。無期限で保有可能 利益計算 固定リターン。事前に明確 変動損益。価格変動とレバレッジに依存 対象ユーザー 初心者やシンプルさを求めるトレーダー 経験豊富なプロフェッショナル









初心者向けエントリーポイント ：先物取引に関心はあるが複雑さに尻込みしている場合、予測先物は理想的な第一歩です。市場方向を予測するという取引の本質を、明確かつ制御可能なリスク枠組みの中で体験できます。

短期市場での素早い取引 ：主要経済データの発表などで市場に明確な短期モメンタムが出たとき、複雑なポジション管理をせずに迅速に投機が可能です。

短時間の取引：超短期保有期間により、隙間時間でも取引を完結でき、常に市場を監視できないユーザーに柔軟性を提供します。

















暗号資産や予測先物など関連商品を取引することは高リスクを伴い、保有ポジションに大きな損失が生じる可能性があります。取引判断はすべて自己責任で行っていただくようお願いいたします。ご不安な点がある場合は、独立したアドバイザーにご相談されることを推奨いたします。暗号資産や関連商品の過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。損失を被ってもよいと考えられる金額のみを投資してください。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



