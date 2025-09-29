予測先物とは？シンプルでわかりやすい先物取引方法

暗号資産の先物取引は、高いレバレッジと上昇・下落両方の市場で利益を狙える仕組みによって、数多くの投資家を惹きつけています。しかし、証拠金、レバレッジ、強制決済価格といった複雑な仕組みが初心者にとって大きな障壁となることもあります。そこでMEXCは、参入障壁を下げるために予測先物を導入しました。この機能は従来の先物取引の複雑さを排除し、「価格が上昇するか下落するかを予測する」という本質的な仕組みに戻暗号資産の先物取引は、高いレバレッジと上昇・下落両方の市場で利益を狙える仕組みによって、数多くの投資家を惹きつけています。しかし、証拠金、レバレッジ、強制決済価格といった複雑な仕組みが初心者にとって大きな障壁となることもあります。そこでMEXCは、参入障壁を下げるために予測先物を導入しました。この機能は従来の先物取引の複雑さを排除し、「価格が上昇するか下落するかを予測する」という本質的な仕組みに戻
暗号資産の先物取引は、高いレバレッジと上昇・下落両方の市場で利益を狙える仕組みによって、数多くの投資家を惹きつけています。しかし、証拠金、レバレッジ、強制決済価格といった複雑な仕組みが初心者にとって大きな障壁となることもあります。そこでMEXCは、参入障壁を下げるために予測先物を導入しました。この機能は従来の先物取引の複雑さを排除し、「価格が上昇するか下落するかを予測する」という本質的な仕組みに戻したものです。

1. 予測先物とは？


1.1 予測先物とは？


予測先物は、暗号資産の価格が設定された時間内に「上昇する」か「下落する」かを予測できる仕組みです。各先物ポジションは価格方向の予測を表します。予測が当たれば、トレーダーは利益が得られます。予測が外れた場合、損失はそのポジションに投入したUSDT分に限定されます。

1.2 予測先物の主要要素


  • 利益：予測先物ポジションから得られる潜在的な収益
  • 数量：投資額（USDT）で、最大損失額を意味します
  • 上昇：満期時にインデックス価格が高くなると予測
  • 下落：満期時にインデックス価格が低くなると予測
  • 賞金額 = 元本 + 収益
  • 収益 = 投資元本 × 賞金率

2. MEXCで予測先物を使う方法


MEXCアカウントにログインし、予測先物取引ページへ移動します。BTCUSDTなど取引ペアを選択します。満期の時間単位を選択します（5分、10分、30分、1時間、1日など）。注文数量を入力し、価格が「上昇」か「下落」かを選択。[確認] をクリックして取引を確定します。


3. 予測先物に関するよくある質問


3.1 予測先物の受取額はどのように計算されますか？


予測先物の予測が的中した場合、契約満期時に賞金額を受け取ることができます。
  • 賞金額 = 元本 + 収益
  • 収益 = 投資元本 × 賞金率

予測が外れた場合、予測先物は失効し、賞金額は発生しません。その際、予測先物に支払った元本は損失として計上され、日次損失上限に含まれます。

また、予測先物の満期時の価格がオープン価格と同じ（ここでは、満期価格が権利行使価格と一致）である場合、支払った元本と同額の賞金額を獲得できます。

各先物の賞金額は、支払った元本と取引時に適用された賞金率に基づいて計算されます。

例： 現在の賞金率が87%で、BTCの将来価格を予測するために10 USDTを投資したとします。
  • 予測が的中した場合、合計で18.7 USDTを受け取ります。そのうち8.7 USDTが利益です。
  • 予測が外れた場合、10 USDTの元本を失います。
  • 引き分けの場合、投資した10 USDTの元本がそのまま返還され、利益も損失もありません。

注：収益 = 投資元本 × 賞金率

3.2 賞金率はどのように計算されますか？


賞金率は、その時点の資産のボラティリティや市場リスクに基づいて内部的に計算され、変動する可能性があります。取引時に決定され、その特定の取引に対しては固定されます。現在の上昇・下落の賞金率は、取引画面で直接確認できます。

例として、現在の賞金率が82%の場合、5 USDTを投資して予測が的中すれば、合計9.1 USDTを受け取ります。そのうち4.1 USDTが利益です。


3.3 取引制限はありますか？


  • 1日の損失上限：各トレーダーには1日あたり最大3,000 USDTの損失上限があり、未決済注文による潜在的損失も含まれます。この上限はプラットフォームによって自動的に適用され、上限を超える損失を発生させる注文は出せません。未決済の予測先物に支払った元本も潜在的損失としてカウントされます。
  • 未決済予測先物の上限：同時に保有できる予測先物は最大4件までです。
  • 1日の取引上限：1日あたり最大50件まで取引できます。
  • 価格制限：各予測先物には個別に価格制限が設けられ、潜在的な金融リスクを軽減します。適用される価格制限はプラットフォーム上に表示されます。

MEXCは、市場状況に応じて1日の損失上限、未決済予測先物の上限、価格制限をいつでも調整する権利を有します。変更は既存の未決済注文には影響せず、別途通知されません。

3.4 予測先物注文を満期前に決済できますか？


いいえ。予測先物は満期前に決済できません。一度注文を出すと、満期までオープンのままとなります。

3.5 決済金額はどのように決まりますか？


決済金額は、予測先物が満期を迎えた時点の対象資産のインデックス価格を基に自動的に決定されます。

3.6 予測先物はどのように決済されますか？


すべての予測先物はUSDTで決済されます。予測が的中した場合、受取額（USDT）は先物アカウントに直接反映されます。予測が外れた場合、失効した予測先物の損失は支払った契約金額と同額となり、上記のとおり日次損失上限に計上されます。

3.7 予測先物はAPI取引に対応していますか？


現時点では、予測先物はAPI取引に対応していません。

4. MEXC予測先物と従来の無期限先物の比較


MEXC予測先物の役割を理解しやすくするために、MEXCのUSDT-M 無期限先物と比較します。

項目
MEXC予測先物
MEXC従来の無期限先物
取引の複雑さ
非常に低い。価格の方向を予測するだけ
高い。レバレッジ、証拠金、ポジション管理が必要
主なリスク
固定。最大損失は投資額に限定
変動。強制決済（証拠金維持率リスク）の影響あり
レバレッジ／証拠金
設定不要
トレーダーがレバレッジや証拠金モードを選択
保有期間
固定かつ非常に短期（例：60秒）
柔軟。無期限で保有可能
利益計算
固定リターン。事前に明確
変動損益。価格変動とレバレッジに依存
対象ユーザー
初心者やシンプルさを求めるトレーダー
経験豊富なプロフェッショナル

4.1 シナリオ分析：MEXC予測先物を推奨する場面


  • 初心者向けエントリーポイント：先物取引に関心はあるが複雑さに尻込みしている場合、予測先物は理想的な第一歩です。市場方向を予測するという取引の本質を、明確かつ制御可能なリスク枠組みの中で体験できます。
  • 短期市場での素早い取引：主要経済データの発表などで市場に明確な短期モメンタムが出たとき、複雑なポジション管理をせずに迅速に投機が可能です。
  • 短時間の取引：超短期保有期間により、隙間時間でも取引を完結でき、常に市場を監視できないユーザーに柔軟性を提供します。

5. リスク警告と免責事項


MEXC予測先物を利用することにより、ユーザーは予測先物のリスク告知および免責事項（英語）を読み、理解し、同意したものとみなされます。

暗号資産や予測先物など関連商品を取引することは高リスクを伴い、保有ポジションに大きな損失が生じる可能性があります。取引判断はすべて自己責任で行っていただくようお願いいたします。ご不安な点がある場合は、独立したアドバイザーにご相談されることを推奨いたします。暗号資産や関連商品の過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。損失を被ってもよいと考えられる金額のみを投資してください。

