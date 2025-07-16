Tetherの10年の節目：USDTを礎に時価総額1,000億ドルを達

暗号資産市場の継続的な発展に伴い、ステーブルコインの役割はますます重要となっています。Tetherは、米ドルと連動する世界初のステーブルコインとして、誕生から10年が経過しました。現在Tether社は、時価総額1,200億ドルを超え、世界中に3億5,000万人以上ものユーザーを抱え、暗号資産業界の発展に大きな影響を与えています。 USDTの輝かしい業績 2014年、Tether社は米ドルと連動した暗号資産市場の継続的な発展に伴い、ステーブルコインの役割はますます重要となっています。Tetherは、米ドルと連動する世界初のステーブルコインとして、誕生から10年が経過しました。現在Tether社は、時価総額1,200億ドルを超え、世界中に3億5,000万人以上ものユーザーを抱え、暗号資産業界の発展に大きな影響を与えています。 USDTの輝かしい業績 2014年、Tether社は米ドルと連動した
暗号資産市場の継続的な発展に伴い、ステーブルコインの役割はますます重要となっています。Tetherは、米ドルと連動する世界初のステーブルコインとして、誕生から10年が経過しました。現在Tether社は、時価総額1,200億ドルを超え、世界中に3億5,000万人以上ものユーザーを抱え、暗号資産業界の発展に大きな影響を与えています。



USDTの輝かしい業績

2014年、Tether社は米ドルと連動した初のステーブルコインであるUSDTを発表しました。ステーブルコインの登場は、従来の暗号資産市場における極端な価格のボラティリティ問題を効果的に解決し、投資家に信頼できる価値の保存手段を提供するとともに、市場の安定性を高めました。

誕生以来、USDTは一貫した成長を遂げてきました。2021年8月、ステーブルコイン分野の時価総額は初めて1,000億ドルを突破し、USDTは時価総額650億ドル超で首位に立ちました。IntoTheBlock社の最新データによると、USDTの時価総額は現在1,260億ドルを超え、過去最高値を記録しています。市場占有率と時価総額において、USDTはステーブルコイン部門で圧倒的な地位を占めています。


さらに、USDTのアクティブユーザー数も拡大を続けています。過去12カ月間で、新規ユーザー数は24%増加しました。この成長率は、過去12カ月間の50%増に比べると鈍化していますが、依然として上昇傾向を維持しています。Tether社の公式発表によると、現在Tether社は、世界中で3億5,000万人を超えるユーザーを抱えているそうです。

USDTから始まり、Tetherの野望は暗号資産業界に留まらない

ステーブルコインUSDTから始まったTether社は現在、独自の戦略的ビジョンを活用し、暗号資産分野を超えて事業を拡大しています。ステーブルコインの発行会社としてスタートしたTether社は、包括的なデジタル金融サービスプロバイダーへと進化し、さまざまな分野に進出しています。Tether社が踏み出す一歩一歩は、挑戦とチャンスの両輪によって支えられています。

  • 多様化するステーブルコイン・ポートフォリオ
USDTの成功に続き、Tether社は様々な市場やユーザーのニーズに応えるため、多様なステーブルコイン製品ラインの開発に着手しました。主要な通貨（ユーロ、人民元、メキシコペソなど）と連動したステーブルコインから、金に連動した製品の模索、さらにはUAEディルハムと連動したステーブルコインの上場計画に至るまで、Tether社の戦略的なステップの一つ一つが、市場の需要を捉えてきました。これらの製品の相次ぐ投入により、Tether社のステーブルコインエコシステムは大幅に充実し、その上競争の激しい暗号資産市場においてより強固な地位を築きました。

  • 新分野への参入と多角的な投資の拡大
2023年、Tether社はエルサルバドルの地熱ビットコインマイニング事業に参加し、この試みに10億ドルを投資することで、暗号資産マイニング分野で大きな発展を遂げました。さらに、Tether社はウルグアイにもビットコインのマイニング施設を設立しています。

それにとどまらず、Tether社のCEOであるパウロ・アルドイーノ氏はインタビューで、Tetherには潤沢な資金があり、マイクロソフト、グーグル、アマゾンなどのハイテク大手に挑戦するため、人工知能を含む複数の新しい分野に積極的に参入していることを明らかにしました。そのうち、人工知能の分野では、Tether社はすでに大きな一歩を踏み出しています。同社は、ブレイン・コンピューター・インターフェイス（BCI）技術（別名：脳インプラント技術）の新興企業であるBlackrock Neurotech社の株式の過半数を取得しました。また、データセンター事業者のNorthern Data Groupにも投資しています。この他にも、Tether社の投資ポートフォリオは他分野にも広がっています。例えば、同社はラテンアメリカの農業大手Adecoagroに1億ドルを投資し、教育プログラムなどの分野にも事業を拡大しています。

そして、Tether社が970億ドル以上の米国債を保有し、Tether社での過去最高額を記録したというデータも注目に値します。

  • コンプライアンスの整備
コンプライアンスの整備は、暗号資産業界において常に重要な課題です。特に、ルミス・ギリブランド決済ステーブルコイン法案とMiCA法案の出現により、Tether社には追加の条件が課されています。Tether社は、コンプライアンス体制を継続的に強化することで、これらの変化に積極的に対応してきました。以前は、規制当局の監視が強化されることを踏まえ、Tether社はロビー活動を強化していました。そして、今年8月にはコンプライアンスなどの主要分野における能力を強化するため、来年1年間で従業員を倍増させる計画を発表しました。

栄光の10年と将来の展望

Tether社は10年間、数々の挑戦とチャンスを乗り越え、多角的な金融大手へと変貌を遂げました。Tether社の第2四半期監査報告書によると、Tether Holdings社は2024年上半期に52億ドルの純利益を達成し、過去最高益を打ち立てました。特筆すべきは、第2四半期の純営業利益が13億ドルで、これまでで最高の四半期利益を記録したことでしょう。

業界をリードする取引プラットフォームとして、MEXCはユーザー様に豊富な品揃えの人気USDT取引ペアを提供し、プラットフォーム上で簡単かつ効率的にUSDTを他の暗号資産に交換できるようにしています。さらにMEXCは、安全安心な取引を保証するために、高度な暗号化技術や厳格な本人確認（KYC認証）プロセスなどの複数のセキュリティ対策を実施しています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

TL;DR1）マイルストーンの達成：BINANCELIFE（币安人生）は、Binanceに初めて上場した中国発ミームコインとなり、市場の常識を打ち破りました。2）爆発的な成長：ローンチからわずか3日で、BINANCELIFEの時価総額はゼロから$3億に急騰し、Binance Alpha上場後わずか1時間で2,000%上昇しました。3）文化的現象：「Apple vs. Android」ミームから生ま

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

要約Recallは分散型の市場メカニズムを活用し、少数の大手テック企業に委ねるのではなく、コミュニティ自身が必要とされるAIスキルを決定できる仕組みを提供します。プラットフォームのネイティブ資産であるRECALLトークンは、マーケットの創出、AI製品の支援、報酬の獲得、ネットワークガバナンスへの参加に使用されます。ユーザーは、AI分野の予測市場と同様に、質の高いAI製品を特定して支援することで報酬

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DRUSDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用して

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

要約1) Espressoは分散型BFTコンセンサスを採用し、接続されたすべてのブロックチェーンに対して6秒以内の高速なトランザクション確認を実現します。2) グローバルな確認レイヤーとして、異なるチェーン同士が相互の検証済み状態をリアルタイムで参照でき、真のクロスチェーン・コンポーザビリティを可能にします。3) Arbitrum、OP Stack、Polygon CDKを含む主要なロールアップ・

