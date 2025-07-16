Tetherの10年の節目：USDTを礎に時価総額1,000億ドルを達





暗号資産市場の継続的な発展に伴い、ステーブルコインの役割はますます重要となっています。Tetherは、米ドルと連動する世界初のステーブルコインとして、誕生から10年が経過しました。現在Tether社は、時価総額1,200億ドルを超え、世界中に3億5,000万人以上ものユーザーを抱え、暗号資産業界の発展に大きな影響を与えています。









2014年、Tether社は米ドルと連動した初のステーブルコインであるUSDTを発表しました。ステーブルコインの登場は、従来の暗号資産市場における極端な価格のボラティリティ問題を効果的に解決し、投資家に信頼できる価値の保存手段を提供するとともに、市場の安定性を高めました。





誕生以来、USDTは一貫した成長を遂げてきました。2021年8月、ステーブルコイン分野の時価総額は初めて1,000億ドルを突破し、USDTは時価総額650億ドル超で首位に立ちました。IntoTheBlock社の最新データによると、USDTの時価総額は現在1,260億ドルを超え、過去最高値を記録しています。市場占有率と時価総額において、USDTはステーブルコイン部門で圧倒的な地位を占めています。









さらに、USDTのアクティブユーザー数も拡大を続けています。過去12カ月間で、新規ユーザー数は24%増加しました。この成長率は、過去12カ月間の50%増に比べると鈍化していますが、依然として上昇傾向を維持しています。Tether社の公式発表によると、現在Tether社は、世界中で3億5,000万人を超えるユーザーを抱えているそうです。





ステーブルコインUSDTから始まったTether社は現在、独自の戦略的ビジョンを活用し、暗号資産分野を超えて事業を拡大しています。ステーブルコインの発行会社としてスタートしたTether社は、包括的なデジタル金融サービスプロバイダーへと進化し、さまざまな分野に進出しています。Tether社が踏み出す一歩一歩は、挑戦とチャンスの両輪によって支えられています。





多様化するステーブルコイン・ポートフォリオ

USDTの成功に続き、Tether社は様々な市場やユーザーのニーズに応えるため、多様なステーブルコイン製品ラインの開発に着手しました。主要な通貨（ユーロ、人民元、メキシコペソなど）と連動したステーブルコインから、金に連動した製品の模索、さらにはUAEディルハムと連動したステーブルコインの上場計画に至るまで、Tether社の戦略的なステップの一つ一つが、市場の需要を捉えてきました。これらの製品の相次ぐ投入により、Tether社のステーブルコインエコシステムは大幅に充実し、その上競争の激しい暗号資産市場においてより強固な地位を築きました。





新分野への参入と多角的な投資の拡大

2023年、Tether社はエルサルバドルの地熱ビットコインマイニング事業に参加し、この試みに10億ドルを投資することで、暗号資産マイニング分野で大きな発展を遂げました。さらに、Tether社はウルグアイにもビットコインのマイニング施設を設立しています。





それにとどまらず、Tether社のCEOであるパウロ・アルドイーノ氏はインタビューで、Tetherには潤沢な資金があり、マイクロソフト、グーグル、アマゾンなどのハイテク大手に挑戦するため、人工知能を含む複数の新しい分野に積極的に参入していることを明らかにしました。そのうち、人工知能の分野では、Tether社はすでに大きな一歩を踏み出しています。同社は、ブレイン・コンピューター・インターフェイス（BCI）技術（別名：脳インプラント技術）の新興企業であるBlackrock Neurotech社の株式の過半数を取得しました。また、データセンター事業者のNorthern Data Groupにも投資しています。この他にも、Tether社の投資ポートフォリオは他分野にも広がっています。例えば、同社はラテンアメリカの農業大手Adecoagroに1億ドルを投資し、教育プログラムなどの分野にも事業を拡大しています。





そして、Tether社が970億ドル以上の米国債を保有し、Tether社での過去最高額を記録したというデータも注目に値します。





コンプライアンスの整備

コンプライアンスの整備は、暗号資産業界において常に重要な課題です。特に、ルミス・ギリブランド決済ステーブルコイン法案とMiCA法案の出現により、Tether社には追加の条件が課されています。Tether社は、コンプライアンス体制を継続的に強化することで、これらの変化に積極的に対応してきました。以前は、規制当局の監視が強化されることを踏まえ、Tether社はロビー活動を強化していました。そして、今年8月にはコンプライアンスなどの主要分野における能力を強化するため、来年1年間で従業員を倍増させる計画を発表しました。





Tether社は10年間、数々の挑戦とチャンスを乗り越え、多角的な金融大手へと変貌を遂げました。Tether社の第2四半期監査報告書によると、Tether Holdings社は2024年上半期に52億ドルの純利益を達成し、過去最高益を打ち立てました。特筆すべきは、第2四半期の純営業利益が13億ドルで、これまでで最高の四半期利益を記録したことでしょう。







