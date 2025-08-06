MEXC DEX+、防御から補償までをカバーするクローズドループ型システムを構築













本記事では、DEX分野における主なセキュリティリスクと、それに対してMEXC DEX+ が技術的ソリューションと制度的メカニズムの両方を用いてどのように対応しているかを紹介します。それにより、「暗黒の森」を突破するための包括的な安全ループを確立しています。













リスク例：スマートコントラクトのバグは、DEX業界において依然として最も一般的で被害の大きい攻撃経路です。2025年には、Cetus DEXがスマートコントラクトの脆弱性によりハッキングされ、約$2.23億のユーザー資金が失われました。





MEXC DEX+ の対応策：MEXC DEX+ は、第三者監査機関であるGoPlusと提携し、より厳格なコントラクトセキュリティプロトコルを実施し、上場しているすべての取引ペアについて徹底的なセキュリティチェックを行っています。また、運用開始前には、複数の内部監査とテストも実施しています。リアルタイムモニタリングと多層的なレビュープロセスにより、コードレベルの脆弱性のリスクを最小限に抑えています。









リスク例：流動性不足や流動性プールの不正操作により、極端なスリッページや取引の失敗を招き、資本損失のリスクが生じる可能性があります。例えば、2022年には、あるトレーダーがMango Marketの流動性の低さを悪用してトークン価格を操作し、多額の資産を借り入れた結果、$1億以上の損失が発生し、プロトコルが一時停止を余儀なくされました。





MEXC DEX+ の対応策：DEX+ は、複数のDEXソースから流動性を集約し、より深いプールとより優れた約定を保証します。すべての取引は、最高の価格と最低のスリッページを実現するために、プール間で最適にルーティングされます。また、プラットフォームは異常な流動性の変化も監視しています。トークンの流動性が枯渇した場合（プロジェクトによる資金の出金など）、取引インターフェースで即時に警告を発出します。









リスク例：DEXのフロントエンドが（DNSハイジャックやコード注入などによって）乗っ取られた場合、ユーザーは偽サイトに誘導され、知らないうちに悪意ある取引を承認してしまう可能性があります。Curve Finance はこの種の攻撃を受け、$57万以上の資産が盗まれました。

















一方、DEX+ ではセキュリティ企業GoPlusと提携しており、上場前にトークンコントラクトを包括的にスキャンしています。また、プラットフォームは、高度なAIリスクコントロールアルゴリズムを活用して、異常な取引行動を監視しています。協調的な価格操作や仮装売買などの市場操作の兆候が検出された場合、アラートがトリガーされ、プラットフォームは必要に応じ、関与したアカウントの凍結を含む制限措置を講じます。









リスク例：分散型環境では、秘密鍵の紛失や漏洩は、回復不可能な資産の損失につながります。クラウドに保存したニーモニックフレーズが漏洩したり、ブラインド署名詐欺が発生したりといった事例は後を絶ちません。





MEXC DEX+ の対応策：このリスクを軽減するため、DEX+ は、カストディ型の鍵管理を提供しており、ユーザーが自分で秘密鍵を扱う必要はありません。MEXCが機関投資家レベルのセキュリティを使用して、ユーザー資産を安全に保護しています。





上記のように、MEXC DEX+ は、技術的な安全対策と機関投資家レベルのサポートを組み合わせて、包括的なセキュリティ戦略を実現しています。また、スマートなリスクコントロールとツールにより、オンチェーン上の脅威から積極的に守ります。さらには、予期せぬ損失をカバーするための準備金などの機関投資家向けの安全対策も提供しており、安心して取引を行うことができます。それでも、オンチェーンの世界におけるリスクが消えることはありません。この「暗い森」の中で安全を確保するためには、ユーザーも積極的な対策を講じ、ベストプラクティスに従いながら、オンチェーンでの取引には常に警戒を怠らないことが重要です。













オンチェーン送金において最も一般的なリスクのひとつは、間違ったアドレスへの送金です。これは手入力ミスやコピー＆ペースト時のクリップボードの乗っ取りによって発生します。MEXC DEX+ は、外部アドレスを入力する必要なく、メインの現物アカウントからDEX+ アカウントに直接資金を振替できるワンクリック振替機能を提供しています。これにより、外部アドレスの入力が不要となるため、誤送金や悪意ある転送先へのリダイレクトのリスクを大幅に軽減します。これは、特にクロスチェーン操作に便利です。また、大口送金の際、プラットフォームは多段階のセキュリティチェック（本人確認やSMS認証など）を実行し、資産をさらに保護します。





操作方法：

1) ネットワークを選択：現在、ソラナ、バイナンスチェーン、Tron、Baseに対応しており、今後さらに拡充予定。

2) トークンを選択：USDT、SOL、BNB、TRX、ETHなどの主要資産に対応。

3) 金額を入力：送金希望額を指定。













MEXC DEX+ は、ユーザーのアカウントをMEXCエコシステムにシームレスに統合しています。カストディ型の鍵管理を提供することで、ユーザーがご自身で秘密鍵を扱う複雑さやリスクを排除します。さらに、ユーザー自身が以下の予防策をとることでアカウントのセキュリティをさらに強化することもできます：





1) 強力なパスワードを使用し、定期的に更新： 単純なパスワードや使いまわしは避け、3～6 か月ごとに更新。

2) 2段階認証を有効化：不正アクセスを防ぐため、2段階認証を有効に。

3) フィッシングコードを設定：[セキュリティ] → [セキュリティ詳細設定] → [フィッシング対策コード]から、カスタムコードを作成。設定が完了後、MEXCからの公式の電子メールにはすべてこのコードが記載され、コードが記載されていない電子メールは、すべて詐欺メールとして識別可能に。

4) 端末へのアクセスを定期的に確認：[セキュリティ] → [デバイスとアクティビティ] → [デバイス管理]で、信頼できる端末だけが認証されていることを確認可能。

5) 異常時に即時対応：不審な動きが検出された場合は、[アカウントの凍結]機能を使用して、資産を即座にロックし、さらなる損失を防止。その後、MEXC カスタマーサポートに直ちに連絡。









アクティブなトレーダーにとって、定期的な確認は収益性と安全性の両方の維持に欠かせません。MEXC DEX+ では、[現在の注文]および[注文履歴]機能をご利用いただけます。これらの機能により、ポジションや取引活動をリアルタイムで監視することができます。確認の際には、以下の点に特にご留意ください。





1) 取引は予想どおりに実行されたか

約定価格、約定時間、注文タイプがご意図の通りかご確認ください。相場変動が激しい際は、成行注文で過度のスリッページが発生していないかご確認ください。過度のスリッページが発生している場合は、コスト管理を強化するため、指値注文のご利用をご検討ください。





2) 不正な取引は発生していないか

ポートフォリオに未知のトークンがないか、説明のつかない残高の減少がないかご確認ください。これらは、アカウントが不正アクセスを受けた可能性を示す重要な兆候です。





3) 取引行動にリスクはあるか

高スリッページ： 流動性の低いトークンで成行注文を頻繁に使用していないか

戦略の欠陥： 高値追い・パニック売りなどの感情的な行動に陥っていないか

ツールの活用：取引の規律を維持するために、損切り/利確や高度な注文タイプを活用しているか





MEXC DEX+ では、指値注文、クイック売買、高度な指値注文、利確/損切りなどのツールをご用意しています。また、トレンドや流動性を評価しやすいよう、ローソク足チャートやデプスチャートもご用意しています。取引の実行、認証ログ、取引の習慣を確認することで、潜在的なセキュリティの抜け穴を発見し、より情報に基づいた安全な意思決定を行うための戦略を洗練させることができます。









MEXC DEX+ は、複数のDEXの流動性を統合しているため、初期段階の価格発見に最適なプラットフォームです。しかし、これは上場しているトークンの多くが非常に初期段階にある、あるいは監査を受けていないことを意味します。取引を行う前に、プロジェクトの研究とリスク評価を行うことを強く推奨します。





2.4.1 コア市場指数を用いた迅速なリスク評価





流動性デプスと保有アドレス数という2つの重要な指標は、トークンの健全性やリスクレベルを迅速に把握するための知見となります：





1) 高い流動性 + 保有者が多い：健全なプロジェクト

これは通常、市場のデプスが深く、コミュニティのコンセンサスが高い証です。スリッページが小さく、価格操作のリスクも低いため、トークンの評価は良好であると考えられます。





2) 高い流動性 + 保有者が少ない：クジラによるコントロールに注意

流動性は高いものの、少数のアドレスが供給の大部分を握っている場合は、クジラやプロジェクトチームが過度のコントロール権を持っており、価格操作や突然の売却リスクが高いことを示唆しています。





3) 低い流動性 + 保有者が多い：価値が閉じ込められている可能性

これは人為的に誇大宣伝されていることを示している可能性があります。流動性が低いと、少額の取引でもスリッページが極端になり、買い手が見つからないために売却が困難になる可能性があります。





4) 流動性が低く、保有者が少ない：回避すべき

これは市場の流動性が浅く、コミュニティの関心がほとんどない、最もリスクの高いシナリオです。このようなトークンは操作の影響を受けやすく、売却不可になる可能性が高いです。





2.4.2 DEX+ のセキュリティ指標を使用してコントラクトリスクを評価





基本的な市場分析を行った後、 DEX+（GoPlus経由）に統合された第三者ツールを使用して、トークンコントラクトの安全性を評価することができます。これは、匿名または監査を受けていないプロジェクトでは特に重要です。









1) 非凍結性：プロジェクトチームがユーザー資産を凍結したり、トークンの転送を一時停止したりできるかどうかを確認。このような権限が存在する場合、ユーザーはいつでもトークンの管理権を失う可能性があり、重大なカストディリスクが発生。





2) 非追加作成：プロジェクトが任意にトークンを追加作成できるかどうかを確認。明確なインフレモデル（エコシステムのインセンティブなど）がない限り、無制限のトークン作成はトークン保有者への希薄化や価格暴落のリスクあり。





3) 流動性ロック： DEX上のプロジェクトの流動性プールが、一定期間または永続的にロックされているかどうかを確認。ロックされていない場合、チームは自由に流動性を引き出すことができ、トークン市場が瞬時に暴落する危険性あり。





4) 上位10名の保有者集中度：上位10アドレスにトークン保有が集中していないか確認。集中度が高いほど、大口保有者による市場操作のリスクが高まり、価格変動が激しくなり、価格の安定性が低下。





その他DEX+ リスクツールで利用できるセキュリティ指数：





1) コントラクト検証：トークンのスマートコントラクトコードがオープンソースであり、チェーン上に展開されているバージョンと一致しているかどうかを評価。未検証コントラクトはブラックボックスであり、公開レビューから潜在的な脆弱性を隠蔽。





2) 所有権の放棄：プロジェクトチームがコントラクトの管理権限を放棄しているかを確認。この管理権限を保持している場合、トークンの作成、凍結、税率変更などを一方的に変更することが可能になり、ユーザー資産を危険にさらすおそれがあり。





3) ハニーポット検出：トークンに悪意のある制限（購入はできるが販売はロックするなど）が課せられているかどうかを識別。「ハニーポットではない」と表示されれば、通常の取引が可能。





4) 税率の変更可否：プロジェクト所有者が購入または販売時の税率をいつでも調整できるかどうかを確認。チームが初期に低料金でユーザーを誘致し、流動性を確保するために後から売却税を90%以上に引き上げるという、よく見られる詐欺を回避。





5) ブラックリスト機能：コントラクトにアドレスをブラックリストに登録する機能があるかどうかを確認。この機能により、チームは取引へのアクセスを制限したり、ユーザー資産を凍結したり、ネガティブなイベントの際に早期の投資家が撤退することを防止する可能性あり。





市場データとスマートコントラクトのセキュリティ分析を組み合わせることで、あらゆるトークンの包括的なリスクプロファイルを作成し、購入の是非について情報に基づいた判断が可能になります。













こうした脅威が頻発する中、MEXC DEX+ は、個々のコンポーネントを個別に保護するだけでなく、包括的な保護を提供しています。スマートコントラクトのロジックからユーザー補償基金まで、積極的な技術的防御から機関投資家レベルの補償まで、包括的なセキュリティループを構築しています。





DEX+ は、堅牢な技術的防御システムを構築しています。そのコアとなるスマートコントラクトは、Hackenなどの一流企業による厳格な監査に合格しており、堅固で信頼性の高いコードロジックにより、攻撃対象領域を最初から最小限に抑えています。さらに、コールドウォレットとホットウォレットの分離、多層暗号化、リアルタイムのリスクコントロールシステムにより、ダイナミックで多次元的な脅威の検出および遮断マトリックスを構築し、インシデントの発生を未然に防止しています。





技術的な保護手段に加え、DEX+ は機関投資家レベルのリスク軽減策も提供しています。システム的な脆弱性や大規模なハッキングなどの重大なセキュリティインシデントに備えて、$1億のガーディアン基金を設立し、極端な場合でもユーザーにタイムリーかつ適切な補償を行うことを保証しています。基金のウォレットアドレスはチェーン上に公開されており、ブロックチェーンエクスプローラーを介してその残高や取引履歴をリアルタイムで確認することができます。





高度な技術的防御と、透明性の高いオンチェーン補償基金を備えたMEXC DEX+ は、予防から補償、コードから資産までをカバーするセキュリティシステムを提供しています。これにより、ユーザーは安全で信頼性の高い取引環境の中で、オンチェーンの機会を探求し、捉えることが可能になるのです。



