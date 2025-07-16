暗号資産市場では、常に新しいプロジェクトや暗号資産が登場しています。これは高いリターンが期待できる一方で、投資家にとっては重大なリスクも潜んでいます。「ハニーポットトークン」という単語は、「購入はできるが売却ができない」暗号資産、または「極端に流動性が低く出金に問題がある」暗号資産を指す言葉です。この単語は、最初は魅力的に見えても、最終的にユーザーが資金を出金できなくなるようなトークンを説明する際暗号資産市場では、常に新しいプロジェクトや暗号資産が登場しています。これは高いリターンが期待できる一方で、投資家にとっては重大なリスクも潜んでいます。「ハニーポットトークン」という単語は、「購入はできるが売却ができない」暗号資産、または「極端に流動性が低く出金に問題がある」暗号資産を指す言葉です。この単語は、最初は魅力的に見えても、最終的にユーザーが資金を出金できなくなるようなトークンを説明する際
学ぶ/ブロックチェーン百科事典/セキュリティ知識/ハニーポットトークンを見抜くための安全ガイド

ハニーポットトークンを見抜くための安全ガイド

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#初心者#基本概念
TokenFi
TOKEN$0.01232+1.98%

暗号資産市場では、常に新しいプロジェクトや暗号資産が登場しています。これは高いリターンが期待できる一方で、投資家にとっては重大なリスクも潜んでいます。「ハニーポットトークン」という単語は、「購入はできるが売却ができない」暗号資産、または「極端に流動性が低く出金に問題がある」暗号資産を指す言葉です。この単語は、最初は魅力的に見えても、最終的にユーザーが資金を出金できなくなるようなトークンを説明する際によく投資家間で使われています。この急速に進化する市場において、ハニーポットトークンの特徴とリスクを理解することは、すべての投資家にとって不可欠なものとなっています。

1. ハニーポットトークンとは？


ハニーポットトークン（Honeypot Token）とは、「購入はできるが売却ができない」という特徴を持つ暗号資産やプロジェクトを指す言葉です。通常、以下のようなケースが含まれます：
  • 出金制限：プロジェクトがユーザーの出金を制限し、資金が囚われること。
  • 低流動性：直近の取引に十分なデプスがないため、購入は簡単にできても、売却するのは難しく、市場の流動性が確保されていないこと。
  • 詐欺プロジェクト：悪質なプロジェクトの中には、資金を捉える仕組みを意図的に設計し、投資後のユーザーの自由な取引や出金を制限するものもあります。

2. どうハニーポットスキームに嵌るのか


2.1 クローンプロジェクト：有名なプロジェクトの名前、ロゴ、トークンコントラクトをコピーしたクローンプロジェクトに騙されるケースです。コントラクトアドレスを注意深く確認しないと、誤ってハニーポットトークンを購入してしまう可能性があります。

2.2 誘導された投資：コミュニティやその他のチャネルにおける詐欺的なイベントや誤解を招くような広告を通じて、投資家がハニーポットトークンを購入するよう誘導されることがあります。

2.3 ギャンブル精神：投資家の中には、そのプロジェクトが信頼できないものであることを知りながら、「すぐに逃げ出せば大丈夫」というギャンブル精神で、ハニーポットプロジェクトに投資する人もいます。

3. ハニーポットスキームの一般的なタイプ


3.1 取引制限機能：ハニーポットスキームの作成者は、トークンの取引機能を有効にも無効にもできます。投資家は購入時には取引できますが、トークン価格が上昇すると売却できなくなります。

3.2 変動型の手数料設定：作成者は売却時に非常に高い税率（手数料）を課すように設計しており、投資家が売ろうとすると莫大なコストがかかります。

3.3 ブラックリストアドレス：トークンを購入した投資家のアドレスをブラックリストに登録し、トークンを売却できないようにします。

3.4 トークン残高の操作：作成者はスマートコントラクトを通じて投資家のトークン残高を不正に操作し、コントラクトの内部履歴のみが実際の残高を反映するようにします。投資家はブラウザ上では通常の残高を見ることができますが、実際にはコントラクト内部に記録されている分以上のトークンを売却することはできません。

3.5 売却しきい値の設定：作成者は、投資家が保有するトークン数よりもはるかに高い非現実的な売却のしきい値を設定し、事実上売却不能にします。

4. ハニーポットスキームに嵌るのを防ぐ方法


4.1 プロジェクトの背景を確認：トークンを検索する際は、トークン名よりもコントラクトアドレスを優先的に使用し、クローンプロジェクトのトラップにはまらないようにしましょう。

4.2 警戒を怠らない：コミュニティの友達からの勧誘や、ハイリターンを謳う広告には注意しましょう。ハイリターンはハイリスクであることが多いです。

4.3 トークンの監査情報をチェック：ブロックチェーンエクスプローラー（BscScanなど）を使って、プロジェクトのトークンが監査・検証されているかどうかをチェックしましょう。

5. MEXC DEX+を使ってオンチェーンの人気トークンを購入する方法


MEXC DEX+ は複数のDEXを統合した分散型取引集約プラットフォームで、ユーザー様に最適な取引ルートを提供し、スリッページを減らし、取引コストを最適化します。MEXCが公開した最新の分散型取引ソリューションです。
DEX+ のページでは、コントラクトアドレスをコピーしてトークンを検索できます。取引ページでは、トークンのコントラクトアドレス、セキュリティチェック、監査情報、保有アドレス、ハニーポットトークンの購入を避けるための流通データなど、様々な観点からトークンをクロスチェックすることができます。


DEX+の詳細については、『MEXC DEX+の使用方法』 および 『MEXC DEX+ よくある質問』の記事をご参照ください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

コピートレードとは

コピートレードとは

コピートレードとは、暗号資産取引における投資戦略の一つで、投資家が他の経験豊富なトレーダーの取引を自動的に複製する仕組みです。専門的な知識や取引経験が少ない初心者にとって、非常に使い勝手のよい投資戦略です。1. コピートレードの特徴自動化：投資家がフォローするトレーダーを選択すると、システムはそのトレーダーと同じ売買操作を自動的に実行します。透明性：投資家はトレーダーの過去の取引記録、ROI（投資

プレマーケット取引とは？

プレマーケット取引とは？

1. プレマーケット取引とは？プレマーケット取引は、MEXCが提供する店頭取引（OTC）サービスです。ユーザー様は新トークンが取引所に公式に上場する前にトークンを売買することができます。このサービスにより、売り手と買い手は希望価格を設定し、マッチングする取引を見つけ、競争力のある価格での取引が可能になります。また、MEXCプレマーケット取引に参加することで、ユーザー様は、トークンが公式に上場する前

MEXC変換とは

MEXC変換とは

MEXC変換は、マッチングのために注文板に頼ることなく、暗号資産を即座に交換する簡単な方法です。手軽さをもたらし、迅速な取引を保証し、市場のマッチングを待つ必要がなくなります。これにより、MEXCプラットフォーム上のすべてのユーザー様に、シームレスな暗号資産交換を可能にする、効率的でユーザーフレンドリーな体験を提供します。1. 主な機能1.1 即時実行：MEXC変換では、ユーザー様は暗号資産を即時

証拠金と損益の計算

証拠金と損益の計算

MEXCは、USDT-M先物（先渡取引）とCoin-M先物（インバース取引）の2種類の先物取引を提供しています。計算原理は似ていますが、いくつかの違いがあります。本記事では、具体的な例と説明を提供します。注意事項：以下の計算は、複雑なロジックを避け、証拠金計算の明快さと簡潔さを重視して作成したものです。1. 証拠金の概要MEXCの無期限先物では、ポジションをオープンするためには必ず一定の証拠金が必

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得