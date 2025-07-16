ハニーポットトークンを見抜くための安全ガイド





暗号資産市場では、常に新しいプロジェクトや暗号資産が登場しています。これは高いリターンが期待できる一方で、投資家にとっては重大なリスクも潜んでいます。「ハニーポットトークン」という単語は、「購入はできるが売却ができない」暗号資産、または「極端に流動性が低く出金に問題がある」暗号資産を指す言葉です。この単語は、最初は魅力的に見えても、最終的にユーザーが資金を出金できなくなるようなトークンを説明する際によく投資家間で使われています。この急速に進化する市場において、ハニーポットトークンの特徴とリスクを理解することは、すべての投資家にとって不可欠なものとなっています。









ハニーポットトークン（Honeypot Token）とは、「購入はできるが売却ができない」という特徴を持つ暗号資産やプロジェクトを指す言葉です。通常、以下のようなケースが含まれます：

出金制限 ：プロジェクトがユーザーの出金を制限し、資金が囚われること。

低流動性 ：直近の取引に十分なデプスがないため、購入は簡単にできても、売却するのは難しく、市場の流動性が確保されていないこと。

詐欺プロジェクト：悪質なプロジェクトの中には、資金を捉える仕組みを意図的に設計し、投資後のユーザーの自由な取引や出金を制限するものもあります。









2.1 クローンプロジェクト：有名なプロジェクトの名前、ロゴ、トークンコントラクトをコピーしたクローンプロジェクトに騙されるケースです。コントラクトアドレスを注意深く確認しないと、誤ってハニーポットトークンを購入してしまう可能性があります。





2.2 誘導された投資：コミュニティやその他のチャネルにおける詐欺的なイベントや誤解を招くような広告を通じて、投資家がハニーポットトークンを購入するよう誘導されることがあります。





2.3 ギャンブル精神：投資家の中には、そのプロジェクトが信頼できないものであることを知りながら、「すぐに逃げ出せば大丈夫」というギャンブル精神で、ハニーポットプロジェクトに投資する人もいます。









3.1 取引制限機能：ハニーポットスキームの作成者は、トークンの取引機能を有効にも無効にもできます。投資家は購入時には取引できますが、トークン価格が上昇すると売却できなくなります。





3.2 変動型の手数料設定：作成者は売却時に非常に高い税率（手数料）を課すように設計しており、投資家が売ろうとすると莫大なコストがかかります。





3.3 ブラックリストアドレス：トークンを購入した投資家のアドレスをブラックリストに登録し、トークンを売却できないようにします。





3.4 トークン残高の操作：作成者はスマートコントラクトを通じて投資家のトークン残高を不正に操作し、コントラクトの内部履歴のみが実際の残高を反映するようにします。投資家はブラウザ上では通常の残高を見ることができますが、実際にはコントラクト内部に記録されている分以上のトークンを売却することはできません。





3.5 売却しきい値の設定：作成者は、投資家が保有するトークン数よりもはるかに高い非現実的な売却のしきい値を設定し、事実上売却不能にします。









4.1 プロジェクトの背景を確認：トークンを検索する際は、トークン名よりもコントラクトアドレスを優先的に使用し、クローンプロジェクトのトラップにはまらないようにしましょう。





4.2 警戒を怠らない：コミュニティの友達からの勧誘や、ハイリターンを謳う広告には注意しましょう。ハイリターンはハイリスクであることが多いです。





4.3 トークンの監査情報をチェック：ブロックチェーンエクスプローラー（BscScanなど）を使って、プロジェクトのトークンが監査・検証されているかどうかをチェックしましょう。









DEX+ のページでは、コントラクトアドレスをコピーしてトークンを検索できます。取引ページでは、トークンのコントラクトアドレス、セキュリティチェック、監査情報、保有アドレス、ハニーポットトークンの購入を避けるための流通データなど、様々な観点からトークンをクロスチェックすることができます。











