MEXC創設7周年：「More（さらなる可能性）」を掲げ、次世代暗号資産インフラの未来へ

2025/7/16
MEXCは創設7周年を迎え、「More（さらなる可能性）」を中核に据えた戦略のもと、デジタル金融が拡大する世界で革新を牽引し続けています。この7年間で、MEXCは単なる取引所から、多層的な暗号資産エコシステムへと進化を遂げました。多様性という理念は、MEXCのコードの一行一行にまで息づいており、まるで血流のように全体を支えています。

1. 人気トークン・マトリクス：暗号資産のマーケットプレイスを構築


MEXCは、現物取引ペア2,905件、先物対応トークン1,130件という圧倒的な規模を誇り、人気トークンの上場数において世界屈指のポジションを築いています。しかし、それは単なる「数の多さ」ではなく、リアルタイムで市場の動きを捉える鋭いインテリジェンスの証でもあります。ビットコインの安定したリズムから急成長を遂げるアルトコイン、DeFiによる変革的な革新、そしてGameFiの新たなうねりまで——MEXCが構築してきたのは、単なる取引ペアの集合体ではなく、金融の自由へとつながる多彩な選択肢です。


私たちのトークンライブラリは、まるでブロックチェーン市場を捉える精密なレーダーのように機能します。毎週の新規上場の裏には、24時間365日、世界中のプロジェクト動向を分析し、AIアルゴリズムやコミュニティの声を活かして精査する専門チームの存在があります。「多様性」と「厳選」の哲学のもと、初心者は自然と分散型ポートフォリオを構築でき、経験豊富なトレーダーは、新興分野の中から高いポテンシャルを秘めた原石を見出すことができるのです。

2. エアドロップ祭：価値発見を加速させるエンジン


MEXCエコシステムにおいて、エアドロップは単なるボーナスではなく、価値発見の要です。過去1年間で1,886件のエアドロップイベントが開催され、月間平均200件を超える規模を誇ります。これは業界でも類を見ない、極めて密度の高い価値ネットワークです。報酬総額は1億700万USDTに達し、最大42.47%のAPYというリターンを提供してきました。これは従来の金融商品はもちろん、多くの暗号資産ファンドの利回りをも凌駕しています。
MEXCのエアドロップ戦略は、包括的かつ多面的な視点から構築されています。主要ブロックチェーンのエコシステム支援、新興分野への初期投資、誰もが参加できるパブリック配布から、資産規模の大きなユーザー向けの限定キャンペーンまで、幅広く展開。各エアドロップは、革新的プロジェクトにとっての注目を集めるきっかけとなり、ユーザーにとっては最先端技術へのアーリーアクセスの場でもあります。

3. エコシステムの進化：取引所から価値共創のプラットフォームへ


この7年間、「More（さらなる可能性）」という信念のもとで歩みを進めてきたMEXCは、数々の実績を積み重ねてきました。50以上のパブリックチェーンとの戦略的提携、10種類を超える独自のDeFi製品の展開、そして200カ国以上に広がるグローバルなユーザーネットワーク——これらすべてが、MEXCの絶え間ない進化の証です。しかし、これはまだ始まりにすぎません。第7世代のインテリジェント取引システムの導入、MEXC Launchpoolがトップクラスのローンチパッドとして確立されたこと、そしてDEXプラットフォームの1日あたり取引高が1,000万USDTを突破するなど、私たちは次なるステージに向けて確かな一歩を踏み出しています。


この節目を記念して、私たちはさまざまなサプライズをご用意しました。数百万USDT規模の取引対決、NFTミステリーボックスのエアドロップ、アフィリエイトキャッシュバックプログラム、新規ユーザー向けの最大8,000 USDTウェルカムパッケージなど——これらは単なるイベントではなく、MEXCがユーザーの可能性を広げ、共に価値を創出していく姿勢の現れです。


7年の間に培われたブロックチェーン技術とエコシステムは、多層的なシナジーを生み出し、すべての数値が革新の証として脈動しています。すべてのチェーンが未来へとつながり、MEXCは誰もが参加できる開かれた仕組みと、多彩な価値観を受け入れる柔軟さを土台に、次世代のデジタル金融インフラを築き続けています。

この7周年はゴールではなく、新たな航海のスタートです。「More」を羅針盤に、MEXCはブロックチェーンという無限の海へ、これからも果敢に挑んでいきます。


