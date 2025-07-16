MEXC創設7周年：「More（さらなる可能性）」を掲げ、次世代暗号資産インフラの未来へ





MEXCは創設7周年を迎え、「More（さらなる可能性）」を中核に据えた戦略のもと、デジタル金融が拡大する世界で革新を牽引し続けています。この7年間で、MEXCは単なる取引所から、多層的な暗号資産エコシステムへと進化を遂げました。多様性という理念は、MEXCのコードの一行一行にまで息づいており、まるで血流のように全体を支えています。













私たちのトークンライブラリは、まるでブロックチェーン市場を捉える精密なレーダーのように機能します。毎週の新規上場の裏には、24時間365日、世界中のプロジェクト動向を分析し、AIアルゴリズムやコミュニティの声を活かして精査する専門チームの存在があります。「多様性」と「厳選」の哲学のもと、初心者は自然と分散型ポートフォリオを構築でき、経験豊富なトレーダーは、新興分野の中から高いポテンシャルを秘めた原石を見出すことができるのです。









MEXCのエアドロップ戦略は、包括的かつ多面的な視点から構築されています。主要ブロックチェーンのエコシステム支援、新興分野への初期投資、誰もが参加できるパブリック配布から、資産規模の大きなユーザー向けの限定キャンペーンまで、幅広く展開。各エアドロップは、革新的プロジェクトにとっての注目を集めるきっかけとなり、ユーザーにとっては最先端技術へのアーリーアクセスの場でもあります。

















7年の間に培われたブロックチェーン技術とエコシステムは、多層的なシナジーを生み出し、すべての数値が革新の証として脈動しています。すべてのチェーンが未来へとつながり、MEXCは誰もが参加できる開かれた仕組みと、多彩な価値観を受け入れる柔軟さを土台に、次世代のデジタル金融インフラを築き続けています。



