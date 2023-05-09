AICoinは、人工知能とブロックチェーン技術の融合に焦点を当てたブロックチェーンベースのプロジェクトです。AICoinのエコシステムには、AICoin Chat、AICoin Wallet、AICoinNFT、AICoin Exchange、AICoinDAOなど、様々な製品およびサービスが含まれています。AICoinの最終的な目標は、AIと暗号資産の利点をすべての人に提供することで、より分散化され、透明で、効率的な世界を作ることです。