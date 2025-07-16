Google Authenticatorを紐付ける

1. 2段階認証 (2FA)とは？ 2段階認証 (2FA)とは、ユーザーに2つ以上の異なる種類の認証を要求するセキュリティ対策です。これにより、たとえパスワードの盗難や漏洩が生じた場合でも、アカウントへの不正アクセスがより困難になります。この方法により、ユーザーアカウントのセキュリティが大幅に強化されます。 2段階認証の一般的な形式には、SMS認証コード、動的認証コード（Google Authen1. 2段階認証 (2FA)とは？ 2段階認証 (2FA)とは、ユーザーに2つ以上の異なる種類の認証を要求するセキュリティ対策です。これにより、たとえパスワードの盗難や漏洩が生じた場合でも、アカウントへの不正アクセスがより困難になります。この方法により、ユーザーアカウントのセキュリティが大幅に強化されます。 2段階認証の一般的な形式には、SMS認証コード、動的認証コード（Google Authen
2段階認証 (2FA)とは、ユーザーに2つ以上の異なる種類の認証を要求するセキュリティ対策です。これにより、たとえパスワードの盗難や漏洩が生じた場合でも、アカウントへの不正アクセスがより困難になります。この方法により、ユーザーアカウントのセキュリティが大幅に強化されます。

2段階認証の一般的な形式には、SMS認証コード、動的認証コード（Google Authenticatorなど）、生体認証（顔認証や指紋認証など）があります。MEXCプラットフォームは、アカウントのログイン、資金送金、その他の取引に2段階認証を使用することで、ユーザー資産の安全性を確保しています。

本記事では、Google Authenticator の設定方法および使用方法について、詳細なチュートリアルを提供いたします。

2. Google Authenticatorとは？


Google Authenticatorは、SMSベースの動的認証と同様に動作する動的パスワードツールです。一度リンクすると、30秒ごとに動的認証コードを生成します。携帯電話のオフラインモードでも使用できます。

3. Google Authenticatorとの連携の重要性


Google Authenticator を有効にすると、MEXCへのログイン、取引、出金のセキュリティが大幅に強化され、ハッカーによるアカウントパスワードの盗難による資産損失の可能性を効果的に減らすことができます。

4. Google Authenticatorのダウンロード


iOSユーザーの場合：海外のApple IDでApp Storeにログインし、「Google Authenticator」を検索してダウンロードしてください。
Androidユーザーの場合：Google Playにログインし、「Google Authenticator」を検索してダウンロードしてください。

5. Google Authenticatorの連携方法


ステップ1：アカウントにログインし、右上の人型アイコンにカーソルを合わせ、「セキュリティ」をクリックします。


ステップ2：Google Authenticatorのリンクをクリックします。


ステップ3：Google Authenticator のダウンロードとインストールがお済みの場合は、そのまま [次へ] をクリックしてください。まだの場合は、ページ上の QR コードをスキャンしてインストールおよびダウンロードできます。

iOSユーザーの方はこちら：App Storeをクリックしてデモ動画を、Androidユーザーの方はこちら：Google Playをクリックしてデモ動画をご覧ください。


ステップ 4：ダウンロードしたAuthenticatorのアプリを開き、ページ上のQRコードを読み取るか、キーをコピーしてアプリに貼り付けます。

同時に、キーのバックアップを安全な場所に保管してください。このキーは、携帯電話の交換や紛失時に Google Authenticator認証機能を復元するために使用できます。紐付けする前に、上記のキーのバックアップを必ず保管してください。


ステップ 5：[コードを取得]をクリックします。紐付けしたメールアドレスに届いた認証コードを入力し、Google Authenticatorのコードをコピーして入力します。入力後、[確認]をクリックするとGoogle Authenticatorが連携されます。



免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

