Google Authenticatorを紐付ける













Google Authenticator を有効にすると、 MEXC へのログイン、取引、出金のセキュリティが大幅に強化され、ハッカーによるアカウントパスワードの盗難による資産損失の可能性を効果的に減らすことができます。









iOSユーザーの場合：海外のApple IDでApp Storeにログインし、「Google Authenticator」を検索してダウンロードしてください。

Androidユーザーの場合：Google Playにログインし、「Google Authenticator」を検索してダウンロードしてください。









ステップ1：アカウントにログインし、右上の人型アイコンにカーソルを合わせ、「セキュリティ」をクリックします。









ステップ2：Google Authenticatorのリンクをクリックします。









ステップ3：Google Authenticator のダウンロードとインストールがお済みの場合は、そのまま [次へ] をクリックしてください。まだの場合は、ページ上の QR コードをスキャンしてインストールおよびダウンロードできます。













ステップ 4：ダウンロードしたAuthenticatorのアプリを開き、ページ上のQRコードを読み取るか、キーをコピーしてアプリに貼り付けます。





同時に、キーのバックアップを安全な場所に保管してください。このキーは、携帯電話の交換や紛失時に Google Authenticator認証機能を復元するために使用できます。紐付けする前に、上記のキーのバックアップを必ず保管してください。









ステップ 5：[コードを取得]をクリックします。紐付けしたメールアドレスに届いた認証コードを入力し、Google Authenticatorのコードをコピーして入力します。入力後、[確認]をクリックするとGoogle Authenticatorが連携されます。











