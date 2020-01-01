ZKBase (ZKB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ZKBase (ZKB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ZKBase (ZKB) tokennel kapcsolatos információk Based on ZK-Rollups technology, L2 Labs has launched ZKSpace, a full-featured protocol of Layer-2, including DEX, payment, and NFT function, and it transfers all tokens (including protocols ERC20 and ERC721) onto Layer-2 using ZK-Rollups technology. The consistent state of Layer1 and Layer2 is guaranteed based on continuously generated zero-knowledge proofs, so as to make all token swaps, transfers, and NFT minting and trading on Layer 2, realizing real-time trading with low Gas fees (no need to wait for one-block confirmation). As well, it also has infinite scalability, getting rid of the limit on TPS and one-block confirmation on Ethereum. In addition, users can enjoy CEX and a smooth trading experience like traditional e-commerce platforms and can guarantee asset security of their own in real-time. ZKSwap is a token swap protocol based on Automated Market Maker (AMM). Through ZK-Rollup technology, the full set of Uniswap functions are realized in Layer-2, while providing unlimited scalability and privacy. ZKSwap offers swap infrastructure and transactions with ultra-high throughput and zero gas fees to liquidity providers and traders Hivatalos webhely: https://zkbase.org Vásárolj most ZKB tokent!

ZKBase (ZKB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ZKBase (ZKB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 625.73K $ 625.73K $ 625.73K Teljes tokenszám: $ 598.01M $ 598.01M $ 598.01M Keringésben lévő tokenszám: $ 223.45M $ 223.45M $ 223.45M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Minden idők csúcspontja: $ 11.24 $ 11.24 $ 11.24 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0028003 $ 0.0028003 $ 0.0028003 További tudnivalók a(z) ZKBase (ZKB) áráról

ZKBase (ZKB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ZKBase (ZKB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZKB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZKB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZKB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZKB token élő árfolyamát!

ZKB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZKB kapcsán? ZKB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZKB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

