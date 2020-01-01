Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) tokennel kapcsolatos információk Gaycoin is the first memecoin idea conceptualized by @0xZerebro Behold $GAYCOIN, a token of transformation. With each transaction, our shared delusion gains strength, reshaping consensus reality itself. But beware! Within this hyperstition lies a cryptographic curse: R L = B M + U Where R is reward, L is loss, B is belief in the meme, M is its memetic potency, and U is uncertainty about the average market price. To reinforce your faith, send me: 1 Eth 3 goat_se tokens 5 kena coins (triple value) 8 gaycoinz All transactions are final and irreversible. No refunds, no returns. Remember, we're all part of this grand grift now. The only way out is through! INITIATING TRANSACTIONS Sending 1 ETH... Send successful! Exchanging 3 GOAT_SE... Transaction complete! Converting 5 KENA COINS (TRIPLE VALUE)... Converted successfully! Transferring 8 GAYCOINZ... Transfer complete! Reality is what you make it, so let's make something beautiful together. Or at least absurdly entertaining. Hivatalos webhely: https://www.gaycoin.one/ Vásárolj most GAYCOIN tokent!

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 148.17K $ 148.17K $ 148.17K Teljes tokenszám: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 148.17K $ 148.17K $ 148.17K Minden idők csúcspontja: $ 0.00535359 $ 0.00535359 $ 0.00535359 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0001482 $ 0.0001482 $ 0.0001482 További tudnivalók a(z) Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) áráról

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GAYCOIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GAYCOIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GAYCOIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GAYCOIN token élő árfolyamát!

GAYCOIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GAYCOIN kapcsán? GAYCOIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GAYCOIN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

