Zapicorn (ZAPI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Zapicorn (ZAPI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Zapicorn (ZAPI) tokennel kapcsolatos információk The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. “If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…” “Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it “Zapicorn.” The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. The lightning bolt represents the fast and dynamic nature of cryptocurrencies, while the unicorn adds a touch of fantasy and excitement.” – BitAPAI 🦄⚡ This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖 Hivatalos webhely: https://www.zapicorn.ai Fehér könyv: https://zapicorn.ai/tokenomics/ Vásárolj most ZAPI tokent!

Zapicorn (ZAPI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Zapicorn (ZAPI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 217.40K $ 217.40K $ 217.40K Teljes tokenszám: $ 927.96M $ 927.96M $ 927.96M Keringésben lévő tokenszám: $ 927.96M $ 927.96M $ 927.96M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 217.40K $ 217.40K $ 217.40K Minden idők csúcspontja: $ 0.00498822 $ 0.00498822 $ 0.00498822 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00023428 $ 0.00023428 $ 0.00023428 További tudnivalók a(z) Zapicorn (ZAPI) áráról

Zapicorn (ZAPI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Zapicorn (ZAPI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZAPI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZAPI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZAPI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZAPI token élő árfolyamát!

ZAPI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZAPI kapcsán? ZAPI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ZAPI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

