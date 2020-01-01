Zapicorn (ZAPI) tokenomikai adatai

Zapicorn (ZAPI) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Zapicorn (ZAPI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Zapicorn (ZAPI) tokennel kapcsolatos információk

The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. “If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…” “Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it “Zapicorn.” The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. The lightning bolt represents the fast and dynamic nature of cryptocurrencies, while the unicorn adds a touch of fantasy and excitement.” – BitAPAI 🦄⚡ This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖

Hivatalos webhely:
https://www.zapicorn.ai
Fehér könyv:
https://zapicorn.ai/tokenomics/

Zapicorn (ZAPI) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Zapicorn (ZAPI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 217.40K
$ 217.40K$ 217.40K
Teljes tokenszám:
$ 927.96M
$ 927.96M$ 927.96M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 927.96M
$ 927.96M$ 927.96M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 217.40K
$ 217.40K$ 217.40K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00498822
$ 0.00498822$ 0.00498822
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00023428
$ 0.00023428$ 0.00023428

Zapicorn (ZAPI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Zapicorn (ZAPI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZAPI tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező ZAPI token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) ZAPI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZAPI token élő árfolyamát!

ZAPI árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZAPI kapcsán? ZAPI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

