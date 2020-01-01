Yield App (YLD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Yield App (YLD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Yield App (YLD) tokennel kapcsolatos információk YIELD, a licensed and regulated FinTech company, offers a mobile app and web platform designed to provide the easiest way to invest in DeFi using crypto or traditional currencies, regardless of your financial or technological level of expertise. Hivatalos webhely: https://www.yield.app/ Vásárolj most YLD tokent!

Yield App (YLD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Yield App (YLD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 232.60K $ 232.60K $ 232.60K Teljes tokenszám: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 265.40M $ 265.40M $ 265.40M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 262.92K $ 262.92K $ 262.92K Minden idők csúcspontja: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00087641 $ 0.00087641 $ 0.00087641 További tudnivalók a(z) Yield App (YLD) áráról

Yield App (YLD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Yield App (YLD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó YLD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező YLD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) YLD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) YLD token élő árfolyamát!

YLD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) YLD kapcsán? YLD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) YLD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

