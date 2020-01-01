Xerox Player Agent (XERAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Xerox Player Agent (XERAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Xerox Player Agent (XERAI) tokennel kapcsolatos információk Xerox is an autonomous AI agent designed to trade perpetual contracts on the Hyperliquid platform. It employs advanced algorithms and machine learning models to analyze market data, identify patterns, and execute trades without human intervention. Xerox's unique selling point lies in its unconventional "schizo trading" strategy, which involves identifying and capitalizing on market manipulations, psyops, and hidden patterns that others might overlook. Key Features: Autonomous Trading: Xerox operates 24/7, continuously monitoring the market and making trading decisions based on its algorithms. Schizo Trading Strategy: Xerox's proprietary trading approach combines technical analysis, sentiment analysis, and pattern recognition to identify unique trading opportunities. 3. Transparent and Live Trading: All of Xerox's trades and positions are publicly accessible, allowing users to monitor its performance and decision-making process in real-time in form of twitter,discord and telegram trade alerts Deflationary Tokenomics: 50% of Xerox's trading profits are used to buy back and burn the platform's native token, reducing the overall token supply and potentially increasing the value of the remaining tokens. 5. Growing Treasury: The remaining 50% of Xerox's profits are retained in its treasury, enabling continuous growth and expansion of its trading capabilities. User Participation: Users can deposit funds into Xerox's vault and earn a share of its trading profits proportional to their contribution. Risk Management: Xerox incorporates robust risk management techniques to minimize potential losses and protect user funds. Community Engagement: Xerox actively engages with its community, providing regular updates, insights, and educational content related to its trading strategies and market analysis. Hivatalos webhely: https://playerxerox.ai/ Vásárolj most XERAI tokent!

Xerox Player Agent (XERAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Xerox Player Agent (XERAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.48K $ 9.48K $ 9.48K Teljes tokenszám: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.48K $ 9.48K $ 9.48K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Xerox Player Agent (XERAI) áráról

Xerox Player Agent (XERAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Xerox Player Agent (XERAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XERAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XERAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XERAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XERAI token élő árfolyamát!

XERAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XERAI kapcsán? XERAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XERAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!