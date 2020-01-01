Xerberus (XER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Xerberus (XER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Xerberus (XER) tokennel kapcsolatos információk Xerberus is a risk and asset management blockchain designed to provide services to other blockchain ecosystems. Each node within the Xerberus blockchain computes an open-source risk model, assessing risk for most crypto assets within partner ecosystems. The produced risk ratings can be used by dApps to improve resilience and capital efficiency. Investors can benefit directly from Xerberus Risk Ratings by investing in Xerberus indexes, which provide the most secure and decentralized way to benefit from crypto volatility. Hivatalos webhely: https://www.xerberus.io/ Fehér könyv: https://docsend.com/view/qzevbnhr5guutdjx Vásárolj most XER tokent!

Xerberus (XER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Xerberus (XER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 239.55M $ 239.55M $ 239.55M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.91M $ 11.91M $ 11.91M Minden idők csúcspontja: $ 0.0209752 $ 0.0209752 $ 0.0209752 Minden idők mélypontja: $ 0.00268313 $ 0.00268313 $ 0.00268313 Jelenlegi ár: $ 0.01190653 $ 0.01190653 $ 0.01190653 További tudnivalók a(z) Xerberus (XER) áráról

Xerberus (XER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Xerberus (XER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XER token élő árfolyamát!

XER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XER kapcsán? XER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

