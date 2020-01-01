XCeption (XCEPT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) XCeption (XCEPT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

XCeption (XCEPT) tokennel kapcsolatos információk Introducing XCeption—the first democratized MEV bot and suite of trading tools. TradeCeption ensures seamless trade execution, while MarketCeption offers DCA out of large positions or creates floor support for protocols. Features like SnipeCeption provide lightning-fast market sniping, making trading easier than ever. Maximize your earnings potential with MevCeption by earning passive income through token approval for MEV transactions. Plus, our referral program rewards users for spreading the word. Hivatalos webhely: https://www.xceptionbot.io Fehér könyv: https://xception.gitbook.io/xception-bots/fundamentals/xception Vásárolj most XCEPT tokent!

XCeption (XCEPT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) XCeption (XCEPT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 112.38K $ 112.38K $ 112.38K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 112.38K $ 112.38K $ 112.38K Minden idők csúcspontja: $ 0.01330036 $ 0.01330036 $ 0.01330036 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00011238 $ 0.00011238 $ 0.00011238 További tudnivalók a(z) XCeption (XCEPT) áráról

XCeption (XCEPT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) XCeption (XCEPT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XCEPT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XCEPT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XCEPT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XCEPT token élő árfolyamát!

XCEPT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XCEPT kapcsán? XCEPT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XCEPT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

