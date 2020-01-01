WTF Opossum (WTFO) tokenomikai adatai

WTF Opossum (WTFO) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) WTF Opossum (WTFO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
WTF Opossum (WTFO) tokennel kapcsolatos információk

WTF Opossum is a Meme token on solana Blockchain with utilities and tools for traders and token owners as well. Launched in July 2024. The project built a vote for exposure telegram bot with a leaderboard for tokens on multiple blockchains. The variety of tools contain the voting agent, contract scanner and market details checker. The $WTFO token itself was designed as a unique meme character. An opossum, the symbol of immortals. Just like opossums, WTFO is a surviver, focusing on it's utilities and the fun aspect of communities as being a real meme project.

Hivatalos webhely:
https://wtfo.online
Fehér könyv:
https://wtfo.online

WTF Opossum (WTFO) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) WTF Opossum (WTFO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 1.44M
$ 1.44M
Teljes tokenszám:
$ 853.45M
$ 853.45M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 853.45M
$ 853.45M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 1.44M
$ 1.44M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.0019441
$ 0.0019441
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00167549
$ 0.00167549

WTF Opossum (WTFO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) WTF Opossum (WTFO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó WTFO tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező WTFO token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) WTFO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WTFO token élő árfolyamát!

WTFO árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WTFO kapcsán? WTFO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

