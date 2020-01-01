Wrapped Ampleforth (WAMPL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Wrapped Ampleforth (WAMPL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Wrapped Ampleforth (WAMPL) tokennel kapcsolatos információk Why wAMPL? wAMPL broadens access to AMPL and the larger Ampleforth ecosystem by introducing a perfectly composable ERC-20 token which makes platform integrations more simple, secure and fast. As the DeFi market continues to grow, wAMPL will expand on AMPL’s role as a key building block for denominating stable contracts via an independent, algorithmic unit of account. wAMPL is to AMPL as wETH or wBTC are to ETH and BTC, respectively. It’s a wrapped ERC20 token that is 1:1 redeemable for AMPL. Unlike AMPL, the wAMPL does not rebase and maintains a floating price. wAMPL unlocks new technical integrations and expanded opportunities to access the Ampleforth ecosystem. Even with historic gas prices that make Ethereum-based transactions prohibitively expensive for many, the AMPL community has continued to grow in terms of both wallets and TVL. Thanks to wAMPL, the community will now have much more flexibility in how and where they deploy their AMPL. Hivatalos webhely: https://www.ampleforth.org/ Vásárolj most WAMPL tokent!

Wrapped Ampleforth (WAMPL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Wrapped Ampleforth (WAMPL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M Teljes tokenszám: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M Minden idők csúcspontja: $ 54.43 $ 54.43 $ 54.43 Minden idők mélypontja: $ 2.01 $ 2.01 $ 2.01 Jelenlegi ár: $ 2.62 $ 2.62 $ 2.62 További tudnivalók a(z) Wrapped Ampleforth (WAMPL) áráról

Wrapped Ampleforth (WAMPL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Wrapped Ampleforth (WAMPL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WAMPL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WAMPL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WAMPL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WAMPL token élő árfolyamát!

WAMPL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WAMPL kapcsán? WAMPL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WAMPL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

