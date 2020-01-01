Welshare Health Token (WEL) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Welshare Health Token (WEL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Welshare Health Token (WEL) tokennel kapcsolatos információk

Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies.

Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies.

Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers.

Hivatalos webhely:
https://www.welshare.health/
Fehér könyv:
https://whitepaper.welshare.health/

Welshare Health Token (WEL) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Welshare Health Token (WEL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 366.74K
Teljes tokenszám:
$ 2.50B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 245.74M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 3.73M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.146838
Minden idők mélypontja:
$ 0.00144224
Jelenlegi ár:
$ 0.00149236
Welshare Health Token (WEL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Welshare Health Token (WEL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó WEL tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező WEL token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) WEL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WEL token élő árfolyamát!

WEL árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WEL kapcsán? WEL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

