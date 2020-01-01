Waveform (WAVE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Waveform (WAVE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Waveform (WAVE) tokennel kapcsolatos információk Waveform is an autonomous AI-powered cryptocurrency trading platform that leverages advanced technologies to provide users with robust tools for navigating the fast-paced and volatile cryptocurrency market. Built on the principles of transparency, adaptability, and profitability, Waveform allows users to trade cryptocurrencies autonomously through fully customizable trading agents. We aim to allow user to have the most complex agents of all platforms. Hivatalos webhely: https://www.waveform.finance/ Fehér könyv: https://docs.waveform.finance/ Vásárolj most WAVE tokent!

Waveform (WAVE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Waveform (WAVE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Teljes tokenszám: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Minden idők csúcspontja: $ 0.0249053 $ 0.0249053 $ 0.0249053 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00127061 $ 0.00127061 $ 0.00127061 További tudnivalók a(z) Waveform (WAVE) áráról

Waveform (WAVE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Waveform (WAVE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WAVE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WAVE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WAVE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WAVE token élő árfolyamát!

WAVE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WAVE kapcsán? WAVE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WAVE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

