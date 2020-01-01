VolatilityX (VOLTX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) VolatilityX (VOLTX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

VolatilityX (VOLTX) tokennel kapcsolatos információk VolatilityX is creating a fully open, AI-driven platform for financial data, analysis, and insights. Our guiding principle is democratizing access to the kinds of resources that have traditionally been too expensive or restricted for everyday investors. Think of it as an "open Bloomberg"—only here, users don't pay steep fees for specialized terminals or get locked behind walled gardens. Instead, we gather market intelligence across asset classes—stocks, options, commodities, crypto, and more—and share it openly on social media and within our platform, 24 hours a day, seven days a week. The motivation is simple: most individuals don't have the same data and tools that big institutions enjoy. Retail investors log into platforms or apps hoping to manage their financial futures, but they're often met with incomplete analysis, delayed advice, or poorly explained recommendations. What's more, many brokers—though they hold fiduciary duties—can be biased, underinformed, or just stupid. They're juggling too many clients, each with unique goals and risk profiles. As a result, many everyday investors either get dumbed-down advice or no personalized advice at all. VolatilityX proposes a different path: AI Agents that scour countless data points, interpret market signals in real time, and deliver relevant insights or alerts to each user based on individual preferences. These Agents have no personal agenda, no need for a lunch break, and no impulse to sugarcoat a bad forecast or hype a stock. They operate purely on logic and data, helping people understand their options—without the complexity or hidden motives that plague many corners of finance Hivatalos webhely: https://volatilityx.ai/ Fehér könyv: https://docs.volatilityx.ai/volatilityx

VolatilityX (VOLTX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) VolatilityX (VOLTX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 265.36K $ 265.36K $ 265.36K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 331.70K $ 331.70K $ 331.70K Minden idők csúcspontja: $ 0.01966936 $ 0.01966936 $ 0.01966936 Minden idők mélypontja: $ 0.00010656 $ 0.00010656 $ 0.00010656 Jelenlegi ár: $ 0.00033178 $ 0.00033178 $ 0.00033178

VolatilityX (VOLTX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) VolatilityX (VOLTX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VOLTX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VOLTX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

