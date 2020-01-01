Vela Token (VELA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Vela Token (VELA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Vela Token (VELA) tokennel kapcsolatos információk Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team’s ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem. Hivatalos webhely: https://www.vela.exchange/ Fehér könyv: https://www.vela.exchange/whitepaper.pdf Vásárolj most VELA tokent!

Vela Token (VELA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Vela Token (VELA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 38.54K $ 38.54K $ 38.54K Teljes tokenszám: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 16.81M $ 16.81M $ 16.81M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 80.23K $ 80.23K $ 80.23K Minden idők csúcspontja: $ 7.67 $ 7.67 $ 7.67 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00229217 $ 0.00229217 $ 0.00229217 További tudnivalók a(z) Vela Token (VELA) áráról

Vela Token (VELA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Vela Token (VELA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VELA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VELA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VELA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VELA token élő árfolyamát!

VELA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VELA kapcsán? VELA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VELA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

