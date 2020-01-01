Vector Finance (VTX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Vector Finance (VTX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Vector Finance (VTX) tokennel kapcsolatos információk Vector Finance: The premier yield booster on the Avalanche blockchain for advanced DeFi strategies. Users can deposit on Vector and: Earn substantial rewards from our Trader Joe staking program with zJOE.

Boost their yields through our program on Platypus Finance and earn with xPTP.

Gain sAVAX rewards through our partnership with Benqi using xQI. Start boosting your DeFi yields today! Hivatalos webhely: https://vectorfinance.io/ Fehér könyv: https://docs.vectorfinance.io/ Vásárolj most VTX tokent!

Vector Finance (VTX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Vector Finance (VTX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 771.08K $ 771.08K $ 771.08K Teljes tokenszám: $ 59.21M $ 59.21M $ 59.21M Keringésben lévő tokenszám: $ 59.21M $ 59.21M $ 59.21M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 771.08K $ 771.08K $ 771.08K Minden idők csúcspontja: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Minden idők mélypontja: $ 0.0060124 $ 0.0060124 $ 0.0060124 Jelenlegi ár: $ 0.01302306 $ 0.01302306 $ 0.01302306 További tudnivalók a(z) Vector Finance (VTX) áráról

Vector Finance (VTX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Vector Finance (VTX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VTX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VTX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VTX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VTX token élő árfolyamát!

VTX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VTX kapcsán? VTX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VTX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

