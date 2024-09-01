Valinity (VY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Valinity (VY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Valinity (VY) tokennel kapcsolatos információk Valinity is a decentralized ecosystem designed to acquire the world's strongest tokenized assets Bitcoin Ethereum & Gold to back and enhance the growth of its token VY. By holding Valinity you tap into the growth of Bitcoin and Ethereum, combined with the stability and security of Gold. Every transaction within the Valinity ecosystem—whether from interest from loans, transaction fees, or token sales—is automatically reinvested into acquiring more assets. This continuous cycle of reinvestment strengthens VY, allowing it to consistently outperform the market and outpace Bitcoin, Ethereum, and Gold price performance. By using VY as collateral, you can receive loans in either Bitcoin, Ethereum, or Gold. As Valinity grows, you can continuously refinance your loans, securing liquidity while holding onto your VY . During market volatility, you have the flexibility to repay loans with depreciated assets and take out new loans in higher appreciated assets. For example you can use VY to take out a loan in Gold. When Bitcoin Soars you easily switch—repaying the Gold loan and unlocking Bitcoin at its peak, securing liquidity. Later, when Bitcoin drops in value, you repay the loan at a lower price, freeing up VY to take out a new loan in Gold, generating even more liquidity. Valinity gives you the power to turn market swings into liquidity opportunities, all while keeping your VY—which continues to appreciate. Hivatalos webhely: https://valinity.io/ Fehér könyv: https://valinity.io/wp-content/uploads/2024/09/Valinity-Whitepaper-Sept-2024.pdf Vásárolj most VY tokent!

Valinity (VY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Valinity (VY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.15M $ 6.15M $ 6.15M Teljes tokenszám: $ 14.17M $ 14.17M $ 14.17M Keringésben lévő tokenszám: $ 11.55M $ 11.55M $ 11.55M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.55M $ 7.55M $ 7.55M Minden idők csúcspontja: $ 0.93197 $ 0.93197 $ 0.93197 Minden idők mélypontja: $ 0.206458 $ 0.206458 $ 0.206458 Jelenlegi ár: $ 0.532777 $ 0.532777 $ 0.532777 További tudnivalók a(z) Valinity (VY) áráról

Valinity (VY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Valinity (VY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VY token élő árfolyamát!

VY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VY kapcsán? VY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!