UX Chain (UX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) UX Chain (UX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

UX Chain (UX) tokennel kapcsolatos információk What is UX? UX is a cross chain DeFi hub that interconnects between blockchains. As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of UX to access cross-chain leverage and liquidity. The UX Blockchain facilitates interoperability for a Tendermint Proof of Stake protocol with the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base layer protocols. As a Cosmos SDK blockchain, the UX Chain is interoperable with blockchains including Terra, Crypto.com, Binance Chain, Osmosis, Secret Network, and 30+ other chains, plus Ethereum, from Day 1. Why was UX created? UX was created to address three main issues that exist in DeFi: Detached Yields Concentrated Systematic Risks Isolated Capital UX plans to break the inherent silos between blockchains by utilizing bridging solutions towards interconnecting blockchains and encouraging better capital efficiency. The eventual goals will be to enable interchain lending and borrowing, multi-chain staking and delegations, plus cross chain defi rates. What is the native UX token? The native UX token is a Proof of Stake asset that can exist as a Cosmos SDK token and an ERC20 token on Ethereum. UX tokens are used to pay for network fees on the UX Chain, to provide Proof of Stake consensus to the UX network, and for protocol governance. Hivatalos webhely: https://umee.cc/ Fehér könyv: https://umee.cc/umee-whitepaper.pdf Vásárolj most UX tokent!

UX Chain (UX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) UX Chain (UX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 907.34K $ 907.34K $ 907.34K Teljes tokenszám: $ 12.29B $ 12.29B $ 12.29B Keringésben lévő tokenszám: $ 4.43B $ 4.43B $ 4.43B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Minden idők csúcspontja: $ 0.359554 $ 0.359554 $ 0.359554 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0002047 $ 0.0002047 $ 0.0002047 További tudnivalók a(z) UX Chain (UX) áráról

UX Chain (UX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) UX Chain (UX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó UX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező UX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) UX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UX token élő árfolyamát!

UX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) UX kapcsán? UX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) UX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

