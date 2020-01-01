Tyler (TYLER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tyler (TYLER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Tyler (TYLER) tokennel kapcsolatos információk This project was first launched as a community meme coin. The project has expanded into a utility now as well. The project has developed a bot that helps other coins get on trending on dextools and dexscreener with payment to the bot. It increases volume. The fees raised by the bot are used to buy more $tyler then burn the supply. The project is aiming to make this bot used by all new and existing Base projects. Hivatalos webhely: https://www.basedtyler.com/ Fehér könyv: https://www.basedtyler.com/_files/ugd/b3af8a_1b374eee9390474f89184168eb0e4f56.pdf Vásárolj most TYLER tokent!

Tyler (TYLER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tyler (TYLER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.23K $ 18.23K $ 18.23K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 18.23K $ 18.23K $ 18.23K Minden idők csúcspontja: $ 0.00368524 $ 0.00368524 $ 0.00368524 Minden idők mélypontja: $ 0.00000968 $ 0.00000968 $ 0.00000968 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Tyler (TYLER) áráról

Tyler (TYLER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tyler (TYLER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TYLER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TYLER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TYLER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TYLER token élő árfolyamát!

TYLER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TYLER kapcsán? TYLER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TYLER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

